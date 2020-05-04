"ورشات أونلاين".. جديد جمعية الثقافة العربية

أعلنت جمعية الثقافة العربيّة، عن انطلاق برنامج ثقافي جديد بعنوان "ورشات أونلاين"، وأصدرت الجمعيّة في ذلك بيان قالت به إن "جمعيّة الثّقافة العربيّة تُعلن عن فتح باب التسجيل لورشة في الـ‘ستاند أب كوميدي‘ مع الفنان أيمن نحاس".

وأضاف البيان أن "الورشة الممتدة على أربع لقاءات عبر برنامج ‘زووم‘، سوف تتناول عمليّة كتابة وبناء عرض ‘ستاند أب كوميدي‘ حيث سيتم تطوير طرق الكتابة الشخصيّة، اختيار المواضيع، تطوير وتحديد الـ‘بانش لاين‘، وإيصال الفكرة بشكل ساخر".

وأكمل البيان أن "الورشة سوف تتطرق إلى أعمال مختلفة من الـ‘ستاند أب كوميدي‘، وسوف تخصص لكل مشارك متابعة عينيّة على عمليّة تطوير نصوصه. الورشة مفتوحة للجمهور العام، وبشكل خاص للمعنيين في تطوير أنفسهم في مجال الـ‘ستاند أب كوميدي‘".

وخلص بيان الثقافة العربية إلى أن "هذه الورشة تأتِ ضمن برنامج ‘ورشات أونلاين‘ لجمعيّة الثقافة العربيّة الذي سيقدّم خلال فترة الحجر المنزلي مجموعة من الورشات الثقافيّة المختلفة، التي بالإمكان المشاركة فيها والتفاعل معها من المنزل".

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