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فنانون حول العالم يطالبون برفع الحصار عن غزة

تاريخ النشر: 16/05/2020 - 19:06

فنانون حول العالم يطالبون برفع الحصار عن غزة
مظاهرات لرفع الحصار في غزة (أ ب أ)
عرب ٤٨/ أ ف ب

وجّه 250 فنانًا حول العالم دعوة من خلال مقالة رأي تناقش قضية الحد من حالة الحصار على قطاع غزّة والذي يفرضه الاحتلال الإسرائيليّ منذ العام 2007، خصوصًا في ظل أزمة كوفيد-19 الراهنة لتجنب انتشار وباء "قد يكون مدمرًا في أكبر سجن مفتوح في العالم".

ومن الموقعين على هذا النداء الذي نشر على موقع "ليفت ذي سيجي" الموسيقي البريطاني بيتر غابرييل، وفرقة "ماسيف أتاك"، والكاتبة الكندية نعومي كلاين، والمخرج البريطاني كين لوتش، والممثل فيغو مورتنسن، والشاعر طه عدنان.

وكتب الموقعون أنه "قبل فترة طويلة من تهديد وباء كوفيد-19 العالمي بخنق النظام الصحي في قطاع غزة المتهالك أصلًا، توقعت الأمم المتحدة أن يكون العيش لا يطاق في القطاع الخاضع للحصار، في 2020. ومع الجائحة يواجه سكان غزة البالغ عددهم نحو المليونين وغالبيتهم من اللاجئين تهديدًا قاتلًا في أكبر سجن مفتوح في العالم".

ويخضع قطاع غزة لحصار إسرائيلي منذ 13 عامًا بعد سيطرة حركة حماس على السلطة فيه. وشهد القطاع منذ ذلك الحين ثلاث حروب بين حركة حماس والدولة العبرية.

وكتب الفنانون أنه "قبل حلول الأزمة الصحية الحالية، كانت مستشفيات غزة قد وصلت إلى قدرتها الاستيعابية القصوى بسبب نقص في الموارد الأساسية الممنوع دخولها بسبب الحصار الذي تفرضه إسرائيل"، معتبرين أن "أولى الإصابات المسجلة في قطاع غزة المكتظ بالسكان مقلقة جدًا".

وأضاف هؤلاء أن الحصار "يعرقل نقل المستلزمات الطبية والطواقم والمساعدات الإنسانية الأساسية. ومن الضروري ممارسة ضغوط دولية ملحة لجعل الحياة في غزة قابلة للعيش بكرامة. يجب رفع الحصار الإسرائيلي، وتجنب وباء قد يكون مدمرًا".

وأفادت الأمم المتحدة أن قطاع غزة من أفقر مناطق الشرق الأوسط مع اعتماد نحو 80% من سكانه على المساعدات.

وقال الموقعون إنه "ما يحصل في غزة هو اختبار لضمير البشرية. ندعم نداء منظمة العفو الدولية إلى كل الحكومات لفرض حظر عسكري على إسرائيل حتى تحترم بالكامل واجباتهما بموجب القانون الدولي".


#فنان ضد الحصار
#قطاع غزة
#أزمة كوفيد 19
#فيروس كورونا
#نعومي كلاين

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