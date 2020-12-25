وفاتان و7 إصابات لمشاهير مصر بفيروس كورونا

كشفت وسائل إعلام مصرية، اليوم الجمعة، عن وفاتين و7 إصابات لشخصيات سياسية وإعلامية وفنية، بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وأفادت وسائل إعلام رسمية وخاصة، بأن القاضي لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، توفي الجمعة جراء إصابته بالفيروس، بينما توفي أحمد البكري، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك الخميس، متأثرا بالوباء.

وذكرت المصادر، ومن بينها صحيفتا "المصري اليوم" و"اليوم السابع"، أنه تم كذلك الكشف عن إصابة 7 من مشاهير الإعلام والفن بالفيروس خلال 24 ساعة، وتم إخضاعهم للعزل.

وكشفت المصادر عن إصابة الإعلامي وائل الإبراشي، الذي يقدم برنامجه على القناة الأولى بالتليفزيون الحكومي، وكذلك الإعلامية دينا عبد الكريم.

كما أصيبت الممثلة يسرا والممثلون والمنتجون، كريم فهمي، وهشام جمال، وجمال العدل، والمخرجة إيناس الدغيدي،

بتوجه بكل الشكر وخالص امتناني لكل أصدقائي داخل وخارج مصر وللجمهور لسؤالهم واهتمامهم الكبير بعد التأكد من إصابتي بفيروس كورونا.كما أوجه شكر خاص جدا لوزارة الصحة ولكل الأطباء وطاقم التمريض اللي بيشرفوا على حالتي،مفيش كلام يوفي الناس دي حقها على المجهود العظيم لمواجهة هذا المرض. pic.twitter.com/z4UpO9OLhB — Youssra (@Youssra) December 25, 2020

وحاليا تشهد مصر الموجة الثانية للفيروس، وسجلت الأيام الأخيرة ارتفاعا في وتيرة الإصابات اليومية.

والخميس، أعلنت مصر تسجيل أكثر من ألف إصابة جديدة بالفيروس، في طفرة بعدد الإصابات منذ تصاعد المنحنى بالموجة الثانية لتفشي الجائحة.

وسجلت مصر إجمالا 128 ألفًا و993 إصابة بالفيروس، بينها 7 آلاف و260 وفاة، و108 آلاف و474 حالة تعاف.