محكمة القاهرة تسقط الدعاوى المقدمة ضد محمد رمضان

قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم السبت، إسقاط دعوى مقدمة ضد الفنان المصري، محمد رمضان، كانت تطالب بمنعه تنظيم حفلات غنائية أو تصوير أعمال فنية في مسقط رأسه مصر، وذلك على خلفية ظهور رمضان، وهو يعانق الفنان الإسرائيلي عومر آدم برفقة مستشار لولي عهد أبو ظبي يدعى حمد المزروعي، في الإمارات.

وورد في قرار المحكمة أيضًا شطب الدعوى التي تطالب بإسقاط عضوية رمضان في نقابة المهن الموسيقية والسينمائية في القاهرة.

وعلّق رمضان على قرار المحكمة من خلال منشور له على صفحته في "فيسبوك" قائلًا: "الحمد لله رب العالمين كانت ثقتي في الله ثم في القضاء المصري".

وكانت نقابة المهن التمثيلية قد قررت في أواخر كانون الأول/ ديسمبر الماضي إغلاق التحقيق الذي كانت فتحته بحق رمضان بعد الحادثة، مكتفية بفترة الإيقاف التي فرضتها عليه وبلغت نحو شهر.

ويُشار إلى أن تجميد عضوية رمضان من النقابة أدت إلى وقف العمل والتصوير على مسلسل "موسى" الذي يلعب فيه رمضان دور البطولة، إلا أن وسائل إعلام مصريّة محليّة تحدّثت عن استئناف العمل والتصوير منذ أيام.