معطيات عن مهرجان كان السينمائي منذ تأسيسه

عرب ٤٨ / أ ف ب

تُنظم من 6 إلى 17 تموز/ يوليو الدورة الرابعة والسبعين لمهرجان كان السينمائي، وفي ما يلي أبرز معطيات المهرجان منذ تأسيسه.

المرات التي تعذرت فيها إقامة المهرجان: في 1939، وهو العام الذي كان من المقرر أن يبدأ فيه المهرجان، ألغي بسبب دخول فرنسا الحرب العالمية الثانية (وبالتالي أقيمت الدورة الأولى منه بعد انتهاء الحرب، أي عام 1946).

أما في العامين 1948 و1950 فغاب لأسباب اقتصادية. وفي العام 1968، توقف بسبب أحداث أيار/ مايو. وفي العام 2020 صرف النظر عن إقامته بسبب جائحة كوفيد - 19.

عدد المخرجين الذين فازوا بالسعفة الذهبية مرتين: فرانسيس فورد كوبولا، وشوهي إمامورا، وبيلي أوغست، وأمير كوستوريتسا، والأخوان داردين، وميشائيل هانكه، وكين لوتش، والسويدي ألف خوبيري.

عدد الأوراق الذهبية التي تتألف منها السعفة الذهبية الشهيرة، هي من عيار 18 قيراطًا، وتبلغ قيمتها 20 ألف يورو.

الرسم المطلوب دفعه باليورو هذه السنة للمرة الأولى من المشاركين المصرح لهم، بهدف حماية البيئة والتعويض عن انبعاثات الكربون. سيتم التبرع بكامل المبالغ المجمعة لبرامج تعويض الكربون، في إطار السياسة البيئية الجديدة لمهرجان كان السينمائي.

هو متوسط موازنة مهرجان كان باليورو. وتتولى الدولة الفرنسية والسلطات المحلية (بلدية كان والمجلس الإقليمي لمنطقة بروفانس- الألب -كوت دازور والمجلس العام لمنطقة ألب ماريتيم) تأمين نصف الموازنة، في حين تموّل الجهات الراعية النص الآخر.