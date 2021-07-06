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وفاة مُخرج أول فيلم لـ"سوبر مان" ريتشارد دونر

تاريخ النشر: 06/07/2021 - 14:55

وفاة مُخرج أول فيلم لـ"سوبر مان" ريتشارد دونر
ريتشارد دونر (أ ب)
عرب ٤٨

توفي المخرج ريتشارد دونر صاحب الكثير من الأعمال الناجحة بينها أول أفلام "سوبرمان"، عن 91 عاما، على ما أفادت معلومات صحافية أميركية.

ومن أبرز أعمال دونر فيلم "ذي أومن" سنة 1976، وسلسلة "ليذل ويبن" التي انطلقت في أول أجزائها سنة 1987 مع ميل غيبسون وداني غلوفر، و"ذي غونيز" في 1985 ثم "سكروجد" سنة 1988، وصولا إلى آخر أفلامه "16 بلوكس" سنة 2006.

كما أخرج دونر حلقات من برامج تلفزيونية بارزة بينها "غيت سمارت" و"بيري مايسون" و"غيليغانز أيلاند" و"ذي توايلايت زون". كذلك تولى إنتاج "إكس من" و"فري ويلي".

ونقلت "هوليوود ريبورتر" تأكيد مساعد ريتشارد دونر خبر وفاته، فيما أوضحت "ديدلاين" أن زوجة المخرج لورن شولر دونر لم تحدد سبب الوفاة.

وكتب نجم "ذي غونيز" شون أستين عبر تويتر "كان لريتشارد دونر الصوت الأكثر تأثيرا الذي يمكن لأي شخص تخيله".

كذلك قال المخرج ستيفن سبيلبرغ، مؤلف القصة التي استند إليها فيلم "ذي غونيز"، في بيان إن دونر أظهر "إتقانا قوي" في أفلامه.

وُلد دونر في برونكس وترعرع في مدينة نيويورك قبل انضمامه إلى جامعة نيويورك، وخدم أيضا في الجيش الأميركي، وفقا لصحيفة "هوليوود ريبورتر".

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#ريتشارد دونر
#مخرج أفلام أميركي يهودي
#فيلم سوبر مان
#وفاة

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