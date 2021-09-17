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"القروي المنهك": رسم لفان غوخ يعود لأكثر من قرن

تاريخ النشر: 17/09/2021 - 13:30

"القروي المنهك": رسم لفان غوخ يعود لأكثر من قرن
رسم فان غوخ في أمستردام (أ ب)
عرب ٤٨

عُرض رسم للفنان، فان غوخ، كان محفوظا في مجموعة هولندية خاصة منذ أكثر من 100 سنة للمرة الأولى أمام الجمهور، الخميس، في متحف الفنان في أمستردام.

وذكر المسؤول في متحف فان غوخ في أمستردام، تييو ميدندورب، إنها "المرّة الأولى التي يقدّم فيها هذا العمل للجمهور. ولم يسبق أن عُرض في أيّ مكان آخر"، موضّحا أنه "جزء من مجموعة هولندية خاصة حُفظ فيها طويلا وهي المرّة الأولى التي تتسنّى لنا رؤيته".

وهو رسم أوّلي صغير بالقلم أُنجز في تشرين الثاني/ نوفمبر 1882 في بدايات مسيرة الرسّام في هولندا، وهي فترة لا يُعرف عنها الكثير وتثير اهتماما متزايدا.

ويظهر هذا العمل الذي يحمل اسم "رسم أوّلي للقرويّ المنهك" قرويّا عجوزا منهكا وحزينا يجلس محدودب الظهر على كرسي من خشب ويضع رأسه بين يديه. ويملك المتحف رسما آخر مشابها في مجموعاته تحت اسم "قرويّ منهك".

وقد لجأ أصحاب الرسم، وهي عائلة هولندية اشترته سنة 1910، إلى المتحف للتأكيد صحة نسبه بعد نداء أطلقته المؤسسة لهواة الجمع لإثراء قاعدة البيانات الرقمية وسجّل المتحف.

وأكّد خبراء صحّة نسبه إلى فان غوخ، وهو حدث "نادر جدّا"، على ما أفادت مديرة المتحف إيميلي غوردنكر.

وصرّحت "يشرّفنا أن نتشارك هذا الرسم العائد إلى بدايات فان غوخ وتاريخه مع زوّارنا". وسيبقى هذا العمل معروضا في المتحف حتّى الثاني من كانون الثاني/ يناير قبل إعادته إلى العائلة التي أعارته وفضّلت إبقاء هويّتها طيّ الكتمان.

وكان الخبراء يشتبهون في وجود نسخة ثانية من "القرويّ المنهك" بالاستناد إلى الرسائل التي كتبها فان غوخ إلى أخيه العزيز تيو، لكن من دون أن يعلموا إن كان هذا الرسم لا يزال موجودا. وشكّل العثور عليه "مفاجأة وضربة حظّ"، بحسب ميدندورب.

ويشكّل هذان العملان جزءا من مئات ومئات الرسوم الأوّلية التي وضعها فان غوخ عندما كان يقيم في لاهاي ويتعلّم أصول الاتجار بالقطع الفنية.

وكان من السهل التحقيق في أصل هذا العمل لأنه لم يخرج يوما من محيط العائلة عينها، منتقلا فيها من جيل إلى آخر، بعد شرائه سنة 1910 من هاوي جمع معروف هو هنك بريمير.

واستند الخبراء في تحليلاتهم إلى نوعية الورق ونوع قلم الرصاص المستخدم وآثار الطريقة المميِّزة التي كان يعلّق بها الفنان أوراقه على طاولة الرسم، وهي كلّها عناصر شكّلت أدلّة إضافية على صحّة النسب.

ويضمّ متحف فان غوخ ليثوغرافيا شهيرة للرسام في السياق عينه تحمل اسم "باب الأبدية أو الرجل العجوز في الضيقة".

كذلك، فإن هويّة الرجل المرسوم فيها معروفة. فالرسم يظهر المتقاعد ياكوبوس سويدرلاند الذي كان في الثانية والسبعين من العمر وقتذاك والذي عمّر في نهاية المطاف أطول من الرسّام. فقد انتحر فان غوخ في العام 1890 عن 37 سنة.

بودكاست عرب 48

#فان غوخ
#القروي المنهك
#هولندا
#أمستردام

"القروي المنهك": رسم لفان غوخ يعود لأكثر من قرن

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