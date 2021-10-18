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"الهندسة والناس" عمل جديد لمسرح السرايا العربي في يافا

تاريخ النشر: 18/10/2021 - 12:42

"الهندسة والناس" عمل جديد لمسرح السرايا العربي في يافا
عرب ٤٨

أطلق مسرح السرايا العربي في مدينة يافا، حديثا، مسرحية جديدة تحت عنوان "الهندسة والناس" من تأليف وإخراج الفنان عماد جبارين.

وتدمج المسرحية بين عالم الهندسة ومواضيع اجتماعية ذات صلة بالواقع المعاش، تستخدم تقنية "تأنيس" الأشكال الهندسية، إذ تحولها إلى شخصيات إنسانية واقعية تواجه صراعات اجتماعية مثل الجندر، الفوارق الاجتماعية، والعنف على أشكاله.

ويشارك في المسرحية كل من الممثلين: نهاد رضا، وكارول عوّاد، وديمة عفاف. كما قام بتصميم الحركة محمد عيد، والسينوغرافيا فيروز نسطاس، وعمل على تنفيذها كل من عصام رشماوي، ووفاء العزّة، وأحمد أسعد. أما التأليف الموسيقي فيعود للؤاب حمّود، وعمل على تصميم الإضاءة عصام رشماوي، وتصميم الجرافيك هزار يوسف، إلى جانب مساعدة المخرج ديمة عفاف.

وقال مؤلف ومخرج العمل المسرحي، الفنان عماد جبارين، إن "المسرحية هي رد فعل مسرحي على الظواهر والأحداث التي تهدد بتمزيق نسيجنا الاجتماعي العربي".

وأوضح أن "المسرحية تهدف إلى خلق أجواء من التسامح والتصالح واحتواء الآخر بغض النظر عن العرق والجنس واللون والدين، ويتم ذلك عبر استخدام تقنية الميتا-مسرح، مسرح داخل مسرح".

وقال الرئيس الشريك للهيئة الإدارية لمسرح السرايا، فارس حنانيا: "سعيدون بهذا العمل الذي يؤكد على استمراريتنا على الرغم من الظروف الصعبة التي مر بها قطاع الثقافة في فترة كورونا، ويعزز رسالتنا الفنية والإنسانية".

بودكاست عرب 48

#يافا
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#فن
#مسرح السرايا

"الهندسة والناس" عمل جديد لمسرح السرايا العربي في يافا

"الهندسة والناس" عمل جديد لمسرح السرايا العربي في يافا

"الهندسة والناس" عمل جديد لمسرح السرايا العربي في يافا

"الهندسة والناس" عمل جديد لمسرح السرايا العربي في يافا

"الهندسة والناس" عمل جديد لمسرح السرايا العربي في يافا

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