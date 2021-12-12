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وفاة الممثل الفنان المصري محمد عبد الحليم

تاريخ النشر: 12/12/2021 - 11:55

وفاة الممثل الفنان المصري محمد عبد الحليم
الفنان المصري، محمد عبد الحليم
عرب ٤٨

توفي الفنان المصري، محمد عبد الحليم، فجر الأحد، عن عمر ناهز 78 عاما، بعد صراع قصير مع المرض.

ووفق صحيفة "أخبار اليوم" الحكومية المصرية، فإن "الفنان القدير محمد عبد الحليم توفي عن عمر ناهز 78 عاما، بمنزله في منطقة الملك الصالح (جنوبي القاهرة)، عقب شعوره بضيق في التنفس خلال اليومين الماضيين".

وأوضحت الصحيفة أن "صلاة الجنازة ستقام بعد ظهر يوم الأحد، والدفن بمقابر الأسرة بحي الدراسة (شرقي القاهرة)".

واشتهر الفنان محمد عبد الحليم، بتقديم أدوار مختلفة وداعمة لأدوار البطولة، خلال مشوار فني تجاوز 4 عقود، بدأه في عام 1977 بفيلم "زهرة البنفسج".

وشارك عبد الحليم في أكثر من 300 عملا فنيا، أبرزها مسرحية "وجهة نظر" مع الفنان محمد صبحي، ومسلسل "دموع في عيون وقحة" مع الفنان عادل إمام، ومسلسل "شيخ العرب همام" مع الفنان يحيى الفخراني.

وكان من آخر أعماله مسلسل "اللعبة" الجزء الثاني والذي عرض في يناير/ كانون الثاني الماضي.

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#ممثل مصري
#وفاة الفنان محمد عبد الحليم

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