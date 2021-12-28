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وفاة الفنان السوري محمد الشماط

تاريخ النشر: 28/12/2021 - 10:14

وفاة الفنان السوري محمد الشماط
الفنان السوري الراحل محمد الشماط
عرب ٤٨

توفي الفنان السوري، محمد الشماط، مساء أمس الإثنين، عن عمر ناهز الـ85 عاما خلال رحلة علاجه في الولايات المتحدة من أزمة صحية حادة ألمت به منذ أعوام، وفق ما أكّدت وزارة الإعلام السورية ونقابة الفنانين السوريين.

والفنان الراحل من مواليد دمشق 1936 عمل في سن مبكرة بالفرق المسرحية الخاصة والنوادي الفنية التي كانت تنشط على الخشبات السورية في خمسينيات وستينيات القرن الماضي وحقق حضورًا لافتًا مع نجوم الكوميديا المسرحية السورية أمثال عبد اللطيف فتحي ومحمود جبر ثم انتسب للمسرح القومي لدى تأسيسه في ستينيات القرن الماضي وشارك من خلاله بالعديد من الأعمال.

الانطلاقة الأبرز في مسيرة الشماط الفنية كانت مشاركته مع فريق مسلسل (صح النوم) بطولة دريد لحام والراحل نهاد قلعي حيث عرفه الجمهور العربي بشخصية الخال أبو رياح التي تحولت إلى ما أشبه بكاراكتر أخذ يكرره في أعماله الأخرى بالتلفزيون والمسرح والسينما.

الشماط الذي بدأ معاناته مع الأزمات الصحية سنة 1998 إثر إصابته بجلطة دماغية شفي منها بعد علاج طويل عاد بقوة إلى الدراما ولا سيما الشامية منها وشارك في أغلب أجزاء باب الحارة للمخرج بسام الملا بشخصية الخضري أبو مرزوق التي تتقاطع في الكثير من الصفات مع شخصية أبو رياح.

من أعمال الراحل على الخشبة “تعال نضحك” مع عبد اللطيف فتحي و”كبريت بمدفعين” مع محمود جبر وفي الدراما “حارة القصر” و”صح النوم” بأجزائه و”وادي المسك” و”عريس الهنا” و”الدنيا مضحك مبكي” و”ياسين تورز” و”الخوالي” و”ليالي الصالحية” و”كرسي الزعيم” و”باب الحارة” وفي السينما فيلم “صح النوم” و”عرس التحدي” و”عندما تغيب الزوجات” و”غوار جيمس بوند”.

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