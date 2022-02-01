أبو آمنة ترفض المشاركة في "إكسبو دبي": تمادى في تجاهله للقضية الفلسطينية

رفضت الفنانة الفلسطينية، دلال أبو آمنة، المشاركة في معرض "إكسبو دبي 2020" بسبب المشاركة الإسرائيلية والترويج لها في وجه آخر ضمن تطبيع العلاقات بين البلدين، مؤكدة أن "المعرض تمادى في تجاهله لمشاعر وحقوق الشعب الفلسطيني، وخاصة بعدما حدث في اليومين الأخيرين".

وأورد مكتب الفنانة أبو آمنة بيانا اليوم، الثلاثاء، جاء فيه "ردا على أهلنا في الإمارات ورسائلهم اليومية التي تصلنا حول إقامة عروض فنية هناك، نوضح لكم بأن امتناعنا عن قبول عروض فنية حيّة، نلقاكم من خلالها، رُغم التوّجّهات الكثيرة، والدّعوات التي نتلقّاها من قبل عدّة جهات رسميّة، منذ العامين الماضيين وحتّى يومنا هذا، لهوَ من باب المسؤوليّة الوطنيّة، وتحديدا، رفضنا المشاركة في معرض ’إكسبو دبي 2020’، والذّي تمادى في تجاهله لمشاعر وحقوق الشّعب الفلسطينيّ، وخاصّة بعدما حدث في اليومين الأخيرين".

ولفت إلى أن "هذا الرفض تم انطلاقا من واجبنا في اتّخاذ موقفٍ واضحٍ ضدّ كلّ ما يتعارض مع قضيّتنا الأم، القضيّة الفلسطينيّة".

ونوه بأنّ "قرارنا ينبع من قناعات شخصيّة تخصّنا ولا نفرضها على أحد، فلكلّ إنسان حريّته في تحديد مسيرته الفنيّة تبعًا لاعتباراته المهنيّة، ومبادئه الشخصيّة، والقيم الإنسانيّة التي تربّى عليها".

واختتم البيان "أمّا في حال تلقّينا عروضا مستقبليّة من مهرجانات أخرى لا تتعارض مع مواقفنا الوطنيّة، فمن الممكن أن نشارك فيها، بل ونرحبّ بذلك، إصرارا منّا على أهميّة التّواصل مع شعوبنا العربيّة كافّة، وجاليتنا الفلسطينيّة خاصّة، وتأكيدا منّا على ضرورة إيصال صوت قضيتّنا الفلسطينيّة إلى كلّ مكان، وبكلّ الطّرق الممكنة، لتبقى حيّة في نفوس الشّرفاء".

ومما يذكر أن فعاليات المعرض انطلقت في مطلع تشرين الأول/أكتوبر 2021 على أن تستمر لمدة 6 شهور، وذلك بعد عام من تأجيله بسبب جائحة كورونا، وهو أول معرض يتم تنظيمه في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا منذ تفشي الوباء، بمشاركة عارضين من 191 دولة.

وفي العام 2020، وقعت الإمارات وإسرائيل اتفاقية لتطبيع العلاقات بينهما، ومن حينها أبرمتا اتفاقيات كثيرة في مختلف المجالات.