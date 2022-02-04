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جت: إلغاء عرض مسرحيّة تعرض قصص نساء معنّفات

تاريخ النشر: 04/02/2022 - 19:25

جت: إلغاء عرض مسرحيّة تعرض قصص نساء معنّفات
من العرض المسرحي في أم الفحم (صفحة المسرح)
عرب ٤٨

قرّر المجلس المحلّي في جت، اليوم، الجمعة، إلغاء عرض مسرحيّة "أصوات" الذي كان مقرّرًا مطلع الأسبوع المقبل.

وعزا بيان عن رئيس المجلس، خالد غرّة، الإلغاء إلى وجود "عدّة مقاطع من المسرحية تتصادم مع الفهم الصحيح للعلاقة الزوجية ومكانة المرأة، حسب فهمنا لديننا وتحديد العلاقة بين أفراد الأسرة المسلمة".

ويأتي قرار الإلغاء بعد توزيع المجلس دعوات لحضور المسرحيّة، بدعوة من "نعمت"، قائلا "ولكن وبعد الاطلاع على مقاطع من المسرحية، وجدنا أنه من الأنسب والأسلم لمجتمعنا الجتّي المحافظ المؤمن أن نلغي عرض المسرحية، وأن لا نكون يدًا وعونًا في هدم النسيج الاجتماعي لأهلنا في القرية".

وتابع رئيس المجلس "لسنا بحاجة لثقافة غريبة عن ديننا وقيم مجتمعنا تحث المرأة على التمرد والخروج عن تعاليم الدين وتخِل بموازين الحقوق والواجبات الأسرية، وفق ما يُسمى اليوم، لغطًا وبهتانًا، حرية شخصية"، في مقابل الحاجة إلى "تثقيف زوجي وأسري حقيقي يعيد لعائلاتنا وأسرنا جو الاحترام، الوئام والحب الأسري وفق نهج نبينا محمد صلوات الله عليه".

وتوثّق المسرحيّة، التي ينتجها مسرح "إنسمبل فرينج – الناصرة"، قصص نساء ضحايا جرائم القتل، وسبق لها أن عرضت في الناصرة وأم الفحم وعبلين، العام الماضي.

والمسرحية من إخراج هشام سليمان. ومن تمثيل ميسان سمارة ورحيق حاج يحيى – سليمان، ولينا فاعور.

بودكاست عرب 48

#جت
#مسرحية أصوات
#نساء معنفات
#العنف ضد النساء

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