شفاعمرو تدعم الفنان محمد بكري

عُقدت أمسية دعم وإسناد للفنان محمد بكري ضد ملاحقته السياسية والقضائية في شفاعمرو، مساء أمس الأربعاء، حضرها حشد من سكان المدينة، وذلك بمبادرة من قسم الثقافة في بلدية شفاعمرو والمركز الجماهيري وطاقم أصدقاء الفنان محمد بكري.

وتولى الصحافي حسين الشاعر عرافة الأمسية مستهلاًّ كلمته الافتتاحية بدعوة الجمهور الواسع للوقوف إلى جانب الفنان بكري.

وألقى رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، كلمة أكد فيها على "ضرورة مساندة الفنان محمد بكري وسائر الفنانين الذين يواجهون الملاحقة السياسية وقيود حرية الإبداع مرتين، الأولى من المؤسسة الحاكمة ورقابة الدولة، والثانية وهي الأقسى عندما يصدر قرار منع العروض الفنية من جهات متنفِّذة في المجتمع العربي".

وألقى كلمة مجموعة أصدقاء الفنان محمد بكري، عضو بلدية شفاعمرو، زهير كركبي، إذ شكر بدوره الجمهور الواسع على التجاوب مع نداء حملة التضامن، مؤكدا أن "حجة المشتكين على بكري ضعيفة، وأن الحق رغم غطرسة الدولة ومحاكمها سينتصر على الباطل".

وأعرب الفنان سعيد سلامة في كلمته عن دعمه الكامل لـ"زميل العمر محمد بكري"، مشيدًا بـ"مسيرته الغنية وأعماله الفنية الملتزمة بقضايا شعبه والمظلومين الغلابة أينما كانوا".

وقدّم معهد بيت الموسيقى في شفاعمرو فقرة موسيقية غنائية لاقت تفاعل واستحسان الحضور.

واستقبل الجمهور بحفاوة الفنان بكري الذي قدم مشاهد من مسرحية "المتشائل" رائعة الأديب إميل حبيبي، وإخراج الفنان الراحل مازن غطاس، استهلها بتقديم الشكر الجزيل لمجموعة أصدقاء محمد بكري، وقسم الثقافة في شفاعمرو، على تنظيمهم الأمسية، مؤكدًا أن هذه الملاحقة لن تثنيه عن مواصلة نشاطه الفني الملتزم بقضية شعبه العادلة ومناصرته للمظلومين.

وختم مُقدِّم الأمسية بكلمات داعمة للفنان بكري ووصفه بـ"أيقونة الفن الفلسطيني الملتزم".