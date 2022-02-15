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3 ممثلات سيقدمن حفل توزيع جوائز الأوسكار

تاريخ النشر: 15/02/2022 - 17:46

3 ممثلات سيقدمن حفل توزيع جوائز الأوسكار
(أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب

من المقرر أن تقدم الممثلاث الثلاث ريجينا هال وإيمي شومر وواندا سايكس حفل توزيع جوائز الأوسكار المقررة يوم 27 آذار/مارس؛ وذلك وفقا لما أعلنه المنظمون اليوم، الثلاثاء، من أجل إعادة استقطاب الجمهور لمتابعة الحدث السينمائي بعد التراجع المطرد في أعداد المشاهدين.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يكون فيها لحفلة الأوسكار مقدم على الأقل منذ 2018، كما ستكون المرة الأولى التي يقدم فيها الحدث 3 أشخاص منذ العام 1987.

ويشكل اختيار ثلاث نساء لتقديم الموعد السنوي الأبرز للمكافآت السينمائية الأميركية سابقة في تاريخ جوائز الأوسكار.

الممثلاث الثلاث (أ ب)

وقال منتج الحفلة، ويل باكر، في بيان إن "الحدث هذا العام يرمي إلى توحيد محبي السينما. لهذا اخترنا ثلاث نساء من بين الأكثر دينامية وطرافة ويتمتعن بأسلوب كوميدي مختلف تماما".

كذلك قالت الممثلات الثلاث في البيان عينه الصادر عن الأكاديمية الأميركية لفنون السينما وعلومها "نريد أن يتحضر الناس لتمضية وقت طيب. نفتقد ذلك منذ وقت طويل".

وكان الفكاهي جيمي كيمل آخر من قدّم حفلات الأوسكار سنة 2018.

وتنقل قناة "ايه بي سي" التلفزيونية الأميركية الحدث الذي يعود هذا العام إلى مسرح "دولبي ثياتر" في هوليوود.

وفي العام الماضي، اضطر منظمو الحدث بسبب جائحة كورونا إلى إقامة حفلة في محطة قطارات كبيرة في وسط لوس أنجليس، مع تقليص عدد الحضور تماشيا مع القيود الصحية.

واستقطب الحفل التلفزيوني، من دون مقدّم، حوالي عشرة ملايين مشاهد، في انخفاض بنسبة 56% عن عام 2020 الذي سجل بدوره أدنى مستوى مشاهدة للحدث.

وأعلن القائمون على الأوسكار، الإثنين، استحداث جائزة للجمهور تقديرا لأكثر فيلم شعبية خلال الموسم، سيتم اختيار الفائز بها من خلال تصويت عبر "تويتر".

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#جوائز الأوسكار
#حفل الأوسكار

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