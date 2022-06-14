إلغاء حفل لفرقة "رولينغ ستونز" في أمستردام

عرب ٤٨ / أ ف ب

ألغي حفل "رولينغ ستونز" الذي كان مقررا له أمس، الإثنين، في أمستردام بسبب إصابة نجم الروك، ميك جاغر (78 عاما)، بفيروس كورونا المستجد؛ حسب ما أعلن المنظمين والفرقة الموسيقية متعهدين بالإعلان عن موعد جديد.

وأعلن المنظمون على موقعهم الإلكتروني، أنه "جرى تشخيص إصابة المغني ميك جاغر بكورونا، وهو ترك القاعة مريضا"، وأضافوا "ألغيت حفلة الليلة في قاعة ’يوهان كرويف أرينا’ في أمستردام".

وقدم ميك جاغر اعتذارا عبر حسابه على "تويتر" بسبب اضطراره لإلغاء الحفلة "قبل وقت قصير للغاية" من موعدها، واعدا بتحديد موعد جديد في أقرب وقت ممكن.

وقالت الفرقة على حسابها على "تويتر"، إنه "يجب أن تكون سلامة الجمهور والموسيقيين الآخرين وفريق الجولة أولوية".

وستظل التذاكر المشتراة صالحة للحفلة بموعدها الجديد.

وبدأت فرقة "رولينغ ستونز" جولة أوروبية في بداية حزيران/يونيو في مدريد للاحتفال بالذكرى الستين لتأسيسها، على أن تنتهي في 31 تموز/يوليو بعد 14 حفلة موسيقية في عشر دول. وتشمل الجولة خصوصا ميلانو ولندن وبروكسل وليفربول، حيث لم تقدم الفرقة أي عرض منذ 50 عاما.

ويحدد العارفون في تاريخ الفرقة نشأة "رولينغ ستونز" في تموز/يوليو 1962 حين قدمت أول عرض لها في ماركي بالعاصمة البريطانية لندن.

وتحمل سنة 2022 دلالات رمزية كثيرة لفرقة "رولينغ ستونز"، إذ تصادف أيضا الذكرى الخمسين لصدور أحد أشهر ألبوماتها "Exile on main street".

وتقام هذه الجولة من دون تشارلي واتس، عازف الدرامز التاريخي الذي توفي عام 2021، وحل محله الوافد الجديد إلى الفرقة ستيف جوردان.