الروائي التونسي يامن منّاعي يفوز بجائزة "أورانج للكتاب في أفريقيا"

عرب ٤٨/ أ ف ب

فاز الروائي التونسي، يامن منّاعي، الثلاثاء، بجائزة "أورانج للكتاب في أفريقيا" عن "بيل أبيم" (هاوية جميلة)، وهي رواية بالفرنسية تدور أحداثها حول مراهق من منطقة تونس العاصمة يثور على أسرته ومجتمعه وعالمه.

والجائزة التي تسلّمها منّاعي خلال حفل أقيم في دكار، مساء الثلاثاء، تكافئ منذ 2019 رواية كتبها كاتب أفريقي باللغة الفرنسية ونشرها ناشر من القارّة. وناشر رواية منّاعي هو دار "إليزاد" التونسية.

ومنّاعي (42 عامًا) مهندس يعيش في فرنسا منذ أن كان عمره 18 عامًا.

و"بيل أبيم" رواية قصيرة تصوّر العنف الأسري الذي يعاني منه قسم كبير من الشبّان التونسيين، وذلك من خلال قصة صبي يبلغ من العمر 15 عامًا سُجن لقتله والده.

واعتبرت هيئة التحكيم في بيان أنّه "بين الغيظ والغضب والشغف، يندّد الراوي بالهمجية والشرور التي ابتلي بها مجتمعه، من الخليّة الأسرية إلى المدرسة وصولًا إلى المؤسسات السياسية".

وأضاف البيان أنّه "في هذه النسخة الرابعة، رشّحت 57 رواية من قبل 39 دار نشر في 15 دولة أفريقية ناطقة بالفرنسية".

وتأهّلت ستّ روايات إلى المرحلة النهائية من الجائزة كتّابها هم إلى جانب منّاعي روائيّون من بنين والكاميرون ومالي وموريتانيا وتونس.

وفي نسختها الأولى، نالت الجائزة الكاميرونية جايلي أمادو أمل، التي فازت لاحقًا بجائزة غونكور للطلاب الثانويين للعام 2020 عن روايتها "ليزامباسيانت" (فاقدات الصبر).

ويحصل الفائز على جائزة "أورانج للكتاب في أفريقيا" على مكافأة مالية قدرها 10 آلاف يورو تمنحها "مؤسسة أورانج" المدعومة من شركة الاتصالات التي تحمل الاسم نفسه.