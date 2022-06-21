وفاة الروائي الفلسطيني غريب عسقلاني

توفي القاص والروائي الفلسطيني، غريب عسقلاني (إبراهيم الزنط)، صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 74 عامًا، بعد معاناة مع المرض.

وُلد غريب عسقلاني في المجدل عسقلان عام 1948 نزح مع أسرته رضيعا إثر النكبة إلى قطاع غزة.

حصل عسقلاني على شهادة بكالوريس في الاقتصاد الزراعي من كلية الزراعة من جامعة الإسكندرية في العام 1969، وعلى دبلوم الدراسات العليا في الدراسات الإسلامية من معهد البحوث والدراسات الإسلامية بالقاهرة في العام 1983.

عَمِل مهندسا زراعيا في مشروع سد الفرات في سورية، في الفترة ما بين 1970 وحتى 1974، وعمل في التعليم الثانوي في مدارس القطاع حتى العام 1994، ثم عمل في وزارة الثقافة الفلسطينية مديرا للإبداع الأدبي وناطقا إعلاميا لمعرض فلسطين الدولي للكتاب ومديرا لدائرة الإعلام الثقافي، وهو عضو مؤسس لاتحاد كتاب فلسطين في القدس، وعضو أمانة عامة لعدة دورات انتخابية.

شغل عسقلاني منصب الأمين العام المساعد لاتحاد الكتاب الفلسطينيين، ورئيس فرع الاتحاد في قطاع غزة.

وشارك الروائي عسقلاني في الكثير من الفعاليات الثقافية داخل فلسطين وخارجها، ومثَّل فلسطين في موسم ربيع الثقافة الفلسطينية في باريس في العام 1997.

كتب القصة القصيرة والرواية والمقالة النقدية، تُرجمت بعض قصصه القصيرة إلى الإنجليزية والفرنسية والروسية والألمانية والإسبانية، ونشرت ضمن مختارات عن الأدب الفلسطيني.

حاز عسقلاني على جائزة القصة القصيرة من جامعة بيت لحم في العام 1977، وجائزة اتحاد كتاب فلسطين في العام 1991. وحصل على شهادة تقدير من اتحاد الكتاب العرب في العام 2015.

مُنِحَ عسقلاني وسام الثقافة والعلوم والفنون من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في كانون الثاني/ يناير 2016.