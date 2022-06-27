  2. ثقافة وفنون
  3. حدث

إقبال واسع على فيلم "إلفيس"

تاريخ النشر: 27/06/2022 - 10:29

إقبال واسع على فيلم "إلفيس"
(Gettyimages)
عرب ٤٨ / أ ف ب

حظي فيلم "إلفيس" ملك موسيقى "الروك أند رول"، إلفيس بريسلي، بإقبال واسع في صالات السينما بأميركا الشمالية في الأسبوع الأول على بدء عرضه بالتساوي مع "توب غن: مافريك"، على ما أفادت، الأحد، شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.

تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات

وحقق الفيلم الذي أخرجه الأسترالي باز لورمان ("ذي غرايت غاتسبي" و"مولان روج") 30,5 مليون دولار بين الجمعة والأحد، وهو نحو ضعف متوسط إيرادات أفلام السير الذاتية الموسيقية السابقة، بحسب الخبير ديفيد غروس من شركة "فرانشايز إنترتاينمنت ريسرتش".

وأضاف غروس أن اختيار النجم الصاعد أوستن بتلر لتأدية شخصية إلفيس بريسلي إلى جانب مشاركة النجم توم هانكس بدور مدير أعمال بريسلي السيئ السمعة الكولونيل توم، شكل رهانًا محفوفًا بالمخاطر، لكن الفيلم لقي استحسانًا واسعًا بين صفوف النقاد والجمهور على السواء.

وتعادلت إيرادات "إلفيس" مع تلك التي سجلها "توب غن: مافريك" المستمر في تحقيق أرقام عالية، إذ بلغت إيراداته كذلك 30,5 مليون دولار بعد خمسة أسابيع على بدء عرضه.

وحظيت تتمة "توب غن" الذي حقق نجاحًا واسعًا قبل 36 عامًا، باستحسان النقاد. ومرة جديدة، يؤدي توم كروز دور الطيار بيت "مافريك" ميتشل الذي يصبح في العمل الجديد نقيبًا مهمّته قصف منشأة تخصيب يورانيوم تابعة لدولة معادية.

وأصبح "توب غن: مافريك" أكثر فيلم يحقق أرباحًا هذه السنة على مستوى العالم، إذ تخطى مجموع إيراداته المليار دولار مسجلًا 522 مليون دولار في أميركا الشمالية و484 مليون دولار في مختلف البلدان المتبقية.

وجاء المركز الثالث من نصيب فيلم "جوراسيك وورلد دومينيون"، وهو الجزء السادس من سلسلة الأفلام عن عالم الديناصورات، محققًا إيرادات بـ26,4 مليون دولار.

وحلّ في المركز الرابع "ذي بلاك فون"، وهو فيلم رعب يؤدي فيه الأميركي إيثان هوك دور قاتل سفاح، في الأسبوع الأول على بدء عرضه محققًا 23,4 مليون دولار كإيرادات.

وجاء في المركز الخامس فيلم "لايت يير" محققًا إيرادات بقيمة 17,7 مليون دولار.

بودكاست عرب 48

#فيلم "إلفيس"
#موسيقى "الروك أند رول"

حوارات

"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة
"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة

2022-06-25

د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ
د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ

2022-06-18

حوار | إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي "تعتقل جثامين الشهداء"
حوار | إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي "تعتقل جثامين الشهداء"

2022-06-11

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

اختتام مهرجان المثلث للأفلام
اختتام مهرجان المثلث للأفلام

2022-06-26

أشهر أعمال بيتهوفن الموسيقية
أشهر أعمال بيتهوفن الموسيقية

2022-06-26

"مهرجان صغير" في حيفا: مساحة لقاءٍ فلسطينيّة للنشاط الاجتماعيّ والسياسيّ
"مهرجان صغير" في حيفا: مساحة لقاءٍ فلسطينيّة للنشاط الاجتماعيّ والسياسيّ

2022-06-24

الأكثر قراءة

انتحار قاتل الطالبة الجامعيّة الأردنيّة إيمان ارشيد خلال اعتقاله

انتحار قاتل الطالبة الجامعيّة الأردنيّة إيمان ارشيد خلال اعتقاله

2022-06-26
وفاة الطالبة الجامعية رنين سلعوس من نابلس: لا شبهة جنائيّة حتى الآن

وفاة الطالبة الجامعية رنين سلعوس من نابلس: لا شبهة جنائيّة حتى الآن

2022-06-26
حالة الطقس: أجواء شديدة الحرارة حتى الثلاثاء

حالة الطقس: أجواء شديدة الحرارة حتى الثلاثاء

2022-06-26
رئيسا أركان الجيشين الإسرائيلي والسعودي شاركا بلقاء ضد إيران

رئيسا أركان الجيشين الإسرائيلي والسعودي شاركا بلقاء ضد إيران

2022-06-26
بينيت في الاجتماع الأخير للحكومة برئاسته: لبيد بالمنصب

بينيت في الاجتماع الأخير للحكومة برئاسته: لبيد بالمنصب "خلال يوم أو اثنين"

2022-06-26