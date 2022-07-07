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عرابة تنظم مهرجان بطوفنا الخامس في سهل البطوف

تاريخ النشر: 07/07/2022 - 08:20

عرابة تنظم مهرجان بطوفنا الخامس في سهل البطوف
من مهرجان بطوفنا الخامس
عرب ٤٨

تواصل بلدية عرابة البطوف بالتعاون مع مركز محمود درويش الثقافي تنظيم فعاليات مهرجان "بطوفنا" الخامس، على أرض سهل البطوف، اليوم الخميس، لليوم الثاني على التوالي، إذ انطلق المهرجان، أمس، بمشاركة واسعة من أهالي منطقة البطوف وعدد من الزائرين من أنحاء البلاد.

وتضمنت فعاليات مهرجان بطوفنا في يومه الأول، الأربعاء، عرضا للفنان يعقوب شاهين، بالإضافة إلى فقرات فنية منوعة بينها عرض زجل للفنان توفيق حلبي، وعرض فلوكلوري فلسطيني راقص لفرقة "أوف" المقدسية.

وشمل اليوم الأول فعاليات منوعة للأطفال بينها عرض للفنانة هنادي كناعنة، بالإضافة إلى ورشات عمل مميزة خاصة للأطفال.

ويحيي الفنان هيثم خلايلة حفلا موسيقيا ثاني أيام المهرجان، اليوم، ويتضمن أيضا عروضا فنية مختلفة بينها كونسيرت أغاني جوليا بطرس، وفرقة الفنان حسام دراوشة المحلية. أمام الفنانة أحلام لوباني فتنظم عرضا للأطفال في ثاني أيام المهرجان.

ويتضمن المهرجان في يوميه، الأربعاء والخميس، أكشاك طعام ومشروبات ومبيعات، ومحطات وورشات عديدة للأطفال، ومعرض وخيمة تراث والعديد من الفعاليات الهادفة للأطفال.

وقال رئيس بلدية عرابة، عمر نصار، إن "مهرجان بطوفنا الخامس هو مهرجان ثقافي فني وطني وملتزم بامتياز، ويقام على أرض سهل البطوف الذي يحمل رمزية استثنائية لأهل عرابة والجماهير العربية عامة، كما يحتضن سهل البطوف فرقا فنية من الشطر الآخر لشعبنا الفلسطيني، ويلتقي الشطران في سهل البطوف ليجسدان معا هويتنا الوطنية والثقافية والفكرية".

ودعا نصار الأهالي إلى أوسع مشاركة في الفعاليات الهادفة والمخصصة لكافة الأجيال.

بودكاست عرب 48

#عرابة
#البطوف
#مهرجان بطوفنا

عرابة تنظم مهرجان بطوفنا الخامس في سهل البطوف

عرابة تنظم مهرجان بطوفنا الخامس في سهل البطوف

عرابة تنظم مهرجان بطوفنا الخامس في سهل البطوف

عرابة تنظم مهرجان بطوفنا الخامس في سهل البطوف

عرابة تنظم مهرجان بطوفنا الخامس في سهل البطوف

عرابة تنظم مهرجان بطوفنا الخامس في سهل البطوف

عرابة تنظم مهرجان بطوفنا الخامس في سهل البطوف

عرابة تنظم مهرجان بطوفنا الخامس في سهل البطوف

عرابة تنظم مهرجان بطوفنا الخامس في سهل البطوف

عرابة تنظم مهرجان بطوفنا الخامس في سهل البطوف

عرابة تنظم مهرجان بطوفنا الخامس في سهل البطوف

عرابة تنظم مهرجان بطوفنا الخامس في سهل البطوف

عرابة تنظم مهرجان بطوفنا الخامس في سهل البطوف

عرابة تنظم مهرجان بطوفنا الخامس في سهل البطوف

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