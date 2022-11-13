وفاة الموسيقار المصريّ محمد سلطان

غيّب الموت، اليوم الأحد، الموسيقار المصريّ محمد سلطان، الذي توفي عن عمر ناهز 85 عاما.

وأفادت وسائل إعلام مصرية، بأن الموسيقار سلطان توفي إثر تعرضه لأزمة قلبية، مشيرة إلى أنه نُقل لمشفى "القصر العيني" في القاهرة، اليوم، حيث أُقرِّت وفاته.

ونعت نقابة المهن الموسيقية في مصر، بدورها، الموسيقار سلطان، الذي وُلد في تموز/ يوليو تموز 1937 بالإسكندرية، لأب يعمل بجهاز الشرطة، وأم تهوى الموسيقى، فتعلم منها العزف على البيانو والعود لكنه التحق بكلية الحقوق.

ولحّن الراحل لفنانين كبار، في مقدمتهم صباح، وسعاد محمد، ووردة الجزائرية، كما لحّن أعمالان لأجيال تالية من المغنيين، وكان من بينهم هاني شاكر، ونادية مصطفى، ومدحت صالح، ومحمد ثروت، وأصالة، وسميرة سعيد.

كما وضع الموسيقى التصويرية لنحو 50 فيلما، من بينها؛ "التوت والنبوت"، و"النمر والأنثى"، و"ولاد الإيه"، و"الراقصة والسياسي"، و"همس الجواري"، و"ليه يا دنيا".

وكانت بداية مشوار سلطان الفني، مع السينما، رغم شغفه بالموسيقى، إذ قدّم أفلاما مثل "يوم بلا غد"، من إخراج هنري بركات عام 1962 و"الناصر صلاح الدين" في 1963 للمخرج يوسف شاهين، و"عائلة زيزي" في 1963 من إخراج فطين عبد الوهاب، و"الباحثة عن الحب" في 1964 من إخراج أحمد ضياء الدين، و"العتبة جزاز" في 1969، من إخراج نيازي مصطفى.

محمد سلطان وفايزة أحمد

ومع زواجه من المغنية فايزة أحمد التي شكل معها ثنائيا فنيا مميزا، أخذه التلحين من التمثيل مرة أخرى، إذ قدما معا أكثر من 200 أغنية، من أبرزها "اؤمر يا قمر" و"خليكو شاهدين" و"أيوه تعبني هواك" و"أحلى طريق في دنيتي".

وتولّى سلطان رئاسة جمعية المؤلفين والملحنين لعدة سنوات، وكان عضوا في عدد من لجان تحكيم مسابقات كبرى، ومهرجانات فنية.