مخرج إيراني يفوز بجائزة "النجمة الذهبية" ويهديها لنساء إيران

عرب ٤٨ / أ ف ب

فاز المخرج الإيراني الشاب عماد الإبراهيم دهكردي، مساء السبت، بجائزة "النجمة الذهبية"، وهي الأبرز في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، بفيلمه "قصة شومرون" مقدّما إياها لـ"نساء إيران".

ويستكشف فيلم "حكاية من شمرون" (2022)، وهو أول فيلم روائي طويل لعماد علي إبراهيم دهكردي، حياة شاب إيراني يعيش في شمرون في شمال طهران، يتحول إلى الجانب المظلم خلال محاولته جني الأموال بسهولة.

وقال المخرج "أريد أن أقدّم تحية إلى كل من فقدوا أرواحهم وهم يقاتلون من أجل استعادة الحرية ليعيشوا كما يريدون" في إشارة إلى الاحتجاجات الإيرانية التي اندلعت قبل أكثر من شهرين بعد وفاة مهسا أميني.

وأضاف المخرج البالغ 43 عاما "أهدي جائزتي لجميع نساء إيران وللجيل الشاب الذي يخاطر بحياته من أجل الحرية".

وتواجه إيران احتجاجات اندلعت في البلاد قبل شهرين إثر وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) في 16 أيلول/سبتمبر، والتي توفيت بعد ثلاثة أيام على توقيفها من قبل "شرطة الأخلاق" التي اتهمتها بانتهاك قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.

وقُتل 378 شخصا على الأقل في حملة قمع التظاهرات، وفق حصيلة جديدة نشرتها السبت منظمة حقوق الإنسان في إيران التي تتخذ في النروج مقرا.

ومنحت لجنة التحكيم برئاسة المخرج الإيطالي، باولو سورينتينو، والتي تضم خصوصا الممثل الفرنسي طاهر رحيم والمخرجة اللبنانية نادين لبكي والممثلة الألمانية-الأميركية، ديان كروغر، جائزة أفضل إخراج للفيلم الدرامي "برق" (2022) للسويسرية كارمن جاكيي.

أما جائزة لجنة التحكيم فمنحت لمخرجتين هما المغربية مريم التوزاني عن فيلم "أزرق القفطان" الذي يمثل المغرب في جوائز الأوسكار والبرتغالية كريستيل ألفيس ميرا عن فيلم "الروح الحية".

وفازت الممثلة الكورية تشوي سونغ-يون بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "رايسبوي ينام" للمخرج الكندي أنتوني شيم، فيما حصد جائزة أفضل ممثل الإندونيسي أرسوندي بينينغ سوارا عن دوره في فيلم "سيرة ذاتية" لمواطنه المخرج مقبول مبارك.

وقال باولو سورينتينو في تصريح لوكالة "فرانس برس" إنه "أثناء عملية الاختيار، لم تكن هناك سوى أعمال درامية، ربما لأن المخرجين الجدد مهتمّون بالمواضيع الدرامية".

من جهة ثانية، كرّمت الممثلة والمنتجة الجريئة تيلدا سوينتون خلال الليلة الختامية للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش.

وقالت سوينتون "حظيت بفرصة حياتي بأن أجد الباب السري لمكان أصنع فيه أفلاما مع بعض من أعظم صانعي الأفلام المعاصرين".

وأضافت "عندما تكرمونني، فأنتم تكرّمون رفاقي" مستشهدة بالمخرجين الإسباني بيدرو ألمودوفار والأميركي ويس أندرسون من بين آخرين.

وعقد المهرجان الدولي للفيلم بمراكش في الفترة من 11 إلى 19 تشرين الثاني/نوفمبر بعد غياب لمدة عامين بسبب جائحة كوفيد-19.

وحضرت المهرجان أسماء بارزة في السينما على غرار الممثلة الفرنسية إيزابيل أوبير والمخرج الأميركي جيم جارموش والمخرج الفرنسي ليوس كاراكس.

وتنافس على جائزة "النجمة الذهبية" 14 فيلما، ستة منها من توقيع مخرجات، من 33 بلدا.