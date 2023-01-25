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إدراج أوديسا الأوكرانية على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر

تاريخ النشر: 25/01/2023 - 21:00

إدراج أوديسا الأوكرانية على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر
(أ ب)
عرب ٤٨ / أ ب

قررت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، الأربعاء، إضافة المركز التاريخي لمدينة أوديسا الساحلية الأوكرانية على البحر الأسود إلى قائمة مواقع التراث العالمي المهددة بالخطر، معترفة "بالقيمة العالمية البارزة للموقع وواجب البشرية جمعاء لحمايته".

وجرى اتخاذ القرار في جلسة استثنائية للجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو في باريس.

وأشادت المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، بالخطوة، قائلة إن "الميناء الأسطوري ترك بصماته في السينما والأدب والفنون.. وبالتالي وضع تحت حماية معززة من المجتمع الدولي".

وأضافت أزولاي في بيان "أثناء الحرب، يجسد هذا التسجيل (في القائمة) تصميمنا الجماعي على ضمان الحفاظ على هذه المدينة... من المزيد من الدمار".

وشنت القوات الروسية عدة هجمات مدفعية وغارات جوية على أوديسا منذ غزو أوكرانيا قبل 11 شهرا.

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قد دعا اليونسكو في تشرين الأول/ أكتوبر إلى وضع أوديسا على قائمة التراث العالمي، التي تعترف بالأماكن ذات "القيمة العالمية المتميزة".

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#أوديسا
#اليونسكو
#التراث العالمي
#أوكرانيا

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