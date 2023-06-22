الحواريّة | نساء فلسطين... على تقاطع طرق

ضمن سلسلة "الحواريّة" الّتي تنظّمها مجلّة "فُسْحَة - ثقافيّة فلسطينيّة" بالتعاون مع موقع "عرب 48"، عُقِدَت قبل أيّام، حواريّة إلكترونيّة بعنوان: "نساء فلسطين... على تقاطع طرق"، استضافت الباحثة إصلاح جاد، وحاورتها الباحثة عرين هواري.

تناولت الحواريّة الحركة النسائيّة الفلسطينيّة الراهنة، طارحةً سؤال: كيف يمكن قراءة العمل النسائيّ في السياق الفلسطينيّ؟ وما الّذي يمكن قوله عن العلاقات بين المجموعات النسائيّة والنسويّة المختلفة؟ وكيف يمكن رؤية التعاطي مع سؤال الدين والتابوهات الدينيّة والجنسيّة في مجتمعاتنا العربيّة؟ وما هو دور الحركة النسائيّة العربيّة عمومًا والفلسطينيّة خصوصًا، في دفع المساواة الجندريّة في هذه القضايا؟

إضافة إلى مناقشتها دور المرأة الفلسطينيّة ومكانتها خلال فترة الاستعمار البريطانيّ، من خلال تتبّع هذه المكانة في أبحاث إصلاح جاد حول المرأة والصحّة والحركات النسائيّة المناهضة للاستعمار، ورؤيتها للمرأة الفلسطينيّة ضمن واقع الاستعمار، من خلال أسئلة المواطنة، وما إن كان الواقع العبثيّ تحت الاستعمار يعفينا من النضال من أجل حقوق قانونيّة ومدنيّة للنساء.

كذلك ناقشت الحواريّة إصلاح جاد بصفتها أكاديميّة نسويّة، من خلال سؤالها عن أفق التعاون الأكاديميّ بين النسويّات والباحثات في مختلف أماكن وجود الفلسطينيّين، وتحديدًا بين شقّي الخطّ الأخضر الفاصل بين الأراضي المحتلّة عام 1948 والمحتلّة عام 1967، إضافة إلى تناول النسويّة الإسلاميّة بصفتها مشروعًا نسويًّا لإنتاج المعرفة، وكذلك علاقة إصلاح جاد الخاصّة بفلسطين، بصفتها مصريّة فلسطينيّة قضت أكثر من أربعين عامًا في فلسطين، عَمِلَت خلالها على العديد من المشاريع الأكاديميّة والبحثيّة النسويّة، منها تأسيس برنامج ماجستير "دراسات المرأة" وبرنامج الدكتوراه في العلوم الاجتماعيّة في "جامعة بير زيت"، وقد كتبت العديد من المؤلّفات الّتي استعرضت الحواريّة بعض أفكارها فيها، منها "نساء على تقاطع طرق: الحركات النسويّة الفلسطينيّة بين الوطنيّة والعلمانيّة والهويّة الإسلاميّة" (2008).