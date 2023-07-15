مهرجان فلسطين الدولي الـ22 في رام الله: البرنامج والفعاليات

المهرجان يتخذ في نسخته لهذا العام مرور 75 عاما على النكبة كموضوع نفتح فيه حجرات الذاكرة، ليختلط لون البرتقال بزرقة البحر وخيوط الثوب بجذور الزيتون فتكتمل جدارية العودة.

أعلن مركز الفن الشعبي انطلاق فعاليات مهرجان فلسطين الدولي بنسخته الثانية والعشرين للعام 2023، بأولى فعالياته لهذا العام، التي ستنطلق يوم الأربعاء القادم الساعة الثامنة مساء بعرض فني موسيقي لفرقة "أُبَيدر" التي ستقدم مزيجا من الموسيقى المتنوعة ما بين إسبانيا والأردن وفلسطين على مسرح قصر رام الله الثقافي.

وجاء في بيان مركز الفن الشعبي "اخترنا المفتاح شعارا لهذا العام في المهرجان إيمانا برمزيته ومركزيته الثقافية، فننظر إلى مفاتيح العودة باعتبارها مجازا قادرا على لم شمل الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات على أرضية نضالية مشتركة، وباعتبارها أيضا قادرة على فتح الأبواب المغلقة والمساحات الفنية والاجتماعية".

وأضاف "على الرغم من إغلاقات الاحتلال ومحاولاته الدائمة في تفريق وحدتنا، إلا أننا نرى ذواتنا كجماعة متماسكة تحمل مفاتيحها بيدها من أجل فتح آفاق جديدة على طريق الحرية والاستقلال".

وأشار إلى أن المهرجان يتخذ في نسخته لهذا العام مرور 75 عاما على النكبة كموضوع نفتح فيه حجرات الذاكرة، ليختلط لون البرتقال بزرقة البحر وخيوط الثوب بجذور الزيتون فتكتمل جدارية العودة".

وشدد مركز الفن الشعبي في بيانه على أن "النكبة من وجهة نظرنا ليست حدثا تاريخيا عابرا يسجل في صفحات التاريخ وينسى، بل هو حدث مفصلي حق العودة فيه لا يسقط بالتقادم".

وأوضح "نستضيف في مهرجان هذا العام كوكبة من العازفين والعازفات والفنانين والفنانات والفرق الموسيقية العربية والمحلية، في سعي للتأكيد على أن فلسطين جزء من الوطن العربي ومن الضروري أن تجتمع الفنون والثقافة في عروض ومهرجانات فلسطينية".