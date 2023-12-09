مؤتمر أكاديميّ | الحرب على قطاع غزّة: مقاربات سياسيّة، اجتماعيّة، ثقافيّة

ينعقد المؤتمر يوم الجمعة، 15 كانون الأوّل (ديسمبر) 2023، في «صالة مجدلاني» بمدينة حيفا، ما بين 12:00 – 17:30 مساءً.

يُنَظَّم في مدينة حيفا مؤتمر أكاديميّ بعنوان «الحرب على قطاع غزّة: مقاربات سياسيّة، اجتماعيّة، ثقافيّة»، بالتعاون بين كلّ من «مدى الكرمل - المركز العربيّ للدراسات الاجتماعيّة التطبيقيّة»، و«جمعيّة الشباب العرب- بلدنا»، و«جمعيّة الثقافة العربيّة».

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ينعقد المؤتمر يوم الجمعة، 15 كانون الأوّل (ديسمبر) 2023، في «صالة مجدلاني» بمدينة حيفا، ما بين 12:00 – 17:30 مساءً.

يتناول المؤتمر الحرب الإسرائيليّة على قطاع غزّة المستمرّة منذ أكثر من شهرين، مقاربًا إيّاها من مداخل سياسيّة، واجتماعيّة وثقافيّة، وتاريخيّة. الجلسة الأولى منه عنوانها «شهران على الحرب- قراءات سياسيّة، فكريّة، إستراتيجيّة»، والثانية «إسرائيل القبيلة- حدودها الداخليّة والخارجيّة»، والثالثة «تأريخ غزّة وإقيلمها - قراءات حضريّة، ثقافيّة، سياسيّة».

تشارك في المؤتمر مجموعة من الباحثين والأساتذة الجامعيّين وطلبة الدراسات العليا والأدباء والناشطين: أسماء عزايزة، إمطانس شحادة، أنطوان شلحت، جاد قعدان، جوني منصور، طارق خطيب، عبد كناعنة، عرين هواري، علي حبيب الله، علي مواسي، غادي الغازي، فاتنة إبريق – زبيدات، وليد حبّاس، محمود يزبك، مهنّد مصطفى، نادرة شلهوب- كيفوركيان، نداء نصّار، هبة يزبك، يهودا شنهاف.