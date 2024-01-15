فيلم "أوبنهايمر" لكريستوفر نولان يحصد ثماني من جوائز النقّاد

ويتولّى اختيار الفائزين بجوائز "كريتيكس تشويس أووردز" هيئة ناخبة تضمّ نحو 600 من أعضاء أهمّ المؤسّسات الّتي تعنى بالنقد السينمائيّ في الولايات المتّحدة.

فاز فيلم "أوبنهايمر" للمخرج الشهير كريستوفر نولان، بثماني من جوائز النقّاد "كريتيكس تشويس أووردز".

وفي خطوة جديدة على طريق الأوسكار، انتزع الشريط الّذي يتناول شخصيّة مبتكر القنبلة النوويّة جوائز أفضل فيلم وأفضل مخرج لنولان وأفضل دور مساعد لروبرت داوني جونيور، بالإضافة إلى أفضل تصوير سينمائيّ وأفضل موسيقى وأفضل مونتاج وأفضل مؤثّرات بصريّة وأفضل طاقم تمثيل، خلال احتفال "كريتيكس تشويس أووردز" في لوس أنجليس.

وشكر نولان خلال تسلّمه جائزته للنقّاد "مساعدتهم على إقناع الجمهور العريض بأنّ فيلمًا عن فيزياء الكمّ ونهاية العالم يستحقّ المشاهدة".

وأكّد الفيلم الفرنسيّ "أناتومي دون شوت" ("Anatomie d'une chute") للمخرجة جوستين ترييه نجاحه العالميّ، بحصوله على جائزة أفضل فيلم بلغة أجنبيّة، بعدما كان نال جائزتي "غولدن غلوب" في مطلع كانون الثاني/يناير. وعزّز هذان الإنجازان فرص الفيلم الفائز بالسعفة الذهبيّة في مهرجان كان الأخير، والّذي يتناول محاكمة امرأة متّهمة بقتل زوجها، في تتويج مسيرته بلقب الأوسكار.

وحصلت إيما ستّون على جائزة "كريتيكس تشويس أووردز" لأفضل ممثّلة عن تجسيدها دور باكستر في الكوميديا السوداء "بور ثينغز"، بعد نيلها جائزة "غولدن غلوب" مماثلة.

كذلك أتبع بول جياماتي جائزة "غولدن غلوب" الّتي نالها بفوز بلقب أفضل ممثّل عن دوره في "وينتر برايك"، فبات أحد أبرز المنافسين لكيليان مورفي الّذي يجسّد شخصيّة جاي روبرت أوبنهايمر في فيلم كريستوفر نولان، على جائزة الأوسكار المخصّصة لهذه الفئة.

أمّا غلّة "باربي" الّذي شكّل ظاهرة تجاريّة خلال الصيف الفائت، فشملت جوائز أفضل فيلم كوميديّ وأفضل سيناريو أصليّ وأفضل أغنية وأفضل ديكور وأزياء وتصفيف شعر وماكياج.

وفي مجال الرسوم المتحرّكة، كان الرابح الأكبر فيلم "سبايدر-مان: أكروس ذي سبايدر-فيرس".

ويتولّى اختيار الفائزين بجوائز "كريتيكس تشويس أووردز" هيئة ناخبة تضمّ نحو 600 من أعضاء أهمّ المؤسّسات الّتي تعنى بالنقد السينمائيّ في الولايات المتّحدة.