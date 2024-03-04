د. عرين هواري مديرة جديدة لمركز "مدى الكرمل"

تباشر هواري عملها مديرة للمركز مع شهر آذار/ مارس الحالي، وسيستمر مصطفى العمل في المركز مديرا لبرنامج "دعم طلبة الدراسات العليا".

قررت الهيئة الإدارية لـ"مدى الكرمل" – المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية، تكليف الباحثة في دراسات الجنوسة، د. عرين هواري، بمهمة إدارة المركز للسنة الأكاديمية 2024.

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وقد جاء القرار في أعقاب إنهاء الباحث في العلوم السياسية، د. مهند مصطفى، لمهامه مديرا للمركز، وذلك بعد 6 سنوات على شغله المنصب.

وتباشر هواري عملها مديرة للمركز مع شهر آذار/ مارس الحالي، وسيستمر مصطفى العمل في المركز مديرا لبرنامج "دعم طلبة الدراسات العليا".

مما يذكر أن د. عرين هواري حاصلة على درجة الدكتوراة في دراسات الجنوسة، وقد عملت سابقا في "مدى الكرمل" باحثة ومديرة لبرنامج الدراسات النسوية، فضلا عن كونها ناشطة سياسية ونسوية.