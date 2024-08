سيلين ديون تهاجم ترامب لاستخدامه أغنية "تيتانيك" في حملته الانتخابيّة دون إذن

احتجّت النجمة الكنديّة سيلين ديون السبت على استخدام حملة مرشّح الحزب الجمهوريّ لانتخابات الرئاسيّة الأميركيّة دونالد ترامب أغنيتها الشهيرة عالميًّا "ماي هارت ويل غو أون" My Heart Will Go On من فيلم "تايتانيك".

وأعرب فريق سيلين ديون وشركة إنتاج أعمالها "سوني ميوزيك إنترتينمنت كندا" عن احتجاجهما على ما وصفاه بـ"الاستخدام غير المأذون به" خلال "لقاء انتخابيّ ضمن حملة دونالد ترامب" ومرشّحه لمنصب نائب الرئيس جي دي فانس في مونتانا مساء الجمعة لأغنية "ماي هارت ويل غو أون" المصوّرة وموسيقاها وصورة النجمة وهي تغنّيها.

وكتب فريق ديون في منشور على حسابها عبر شبكة "إنستغرام" الاجتماعيّة: "هذا الاستخدام أو أيّ استخدام مشابه غير مأذون به من سيلين ديون ولا يحظى بموافقتها... وبصراحة هذه الأغنية؟".

وكانت الفنّانة البالغة 56 عامًا والّتي تعاني مرضًا نادرًا يعرف باسم متلازمة الشخص المتيبّس ولم تغن على المسرح منذ 2020، أدّت دامعة أغنية "L'hymne a l'amour" ("نشيد الحبّ") لإديت بياف في إطلالة تاريخيّة من الطبقة الأولى لبرج إيفل في افتتاح دورة الألعاب في باريس في 26 تمّوز/يوليو.

وارتبطت "ماي هارت ويل غو أون" بالموسيقى التصويريّة لفيلم "تايتانيك" للمخرج جيمس كاميرون عام 1997، وباتت بعد صدورها في ألبوم "لتس توك أباوت لاف" Let's Talk About Love للنجمة الكنديّة من أكثر الأغنيات مبيعًا (18 مليون نسخة) والّتي تمّ بثّها إذاعيًّا وتلفزيونيًّا في تاريخ الموسيقى.

ونالت سيلين ديون بفضل هذه الأغنية جائزتي الأوسكار وغولدن غلّوب وأربع جوائز غرامي.