بداية قوية لفيلم "بيتلجوس بيتلجوس" في شبّاك التذاكر الأميركيّ

يتولّى مايكل كيتون البالغ اليوم 73 عامًا دور طارد الأرواح الشرّير كما فعل في الجزء الأوّل من هذا الفيلم الّذي أنتجته "وارنر براذرز"...

انطلق "بيتلجوس بيتلجوس" بقوّة على شبّاك التذاكر في أميركا الشماليّة خلال عطلة نهاية الأسبوع، إذ حقّق هذا الفيلم الّذي يعود إلى الشاشة بعد 36 عامًا من جزء أوّل، إيرادات عالية ناهزت 110 ملايين دولار، وفق الأرقام الأوّليّة الصادرة الأحد عن شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصّصة.

وقال المحلّل في شركة "فرنشايز إنترنتينمنت ريسيرتش" ديفيد أ. غروس إنّ انطلاقة فيلم تيم بيرتون الشهير "بيتلجوس" عام 1988 لم تكن قويّة، لكن "هذه المرّة، كان المشاهدون يعرفون ما يمكن توقّعه" في هذه الكوميديا المتمحورة على الموت والأشباح، وبالتّالي "حقّق الفيلم نجاحًا شعبيًّا كبيرًا".

ويتولّى مايكل كيتون البالغ اليوم 73 عامًا دور طارد الأرواح الشرّير كما فعل في الجزء الأوّل من هذا الفيلم الّذي أنتجته "وارنر براذرز".

ويتشارك كيتون البطولة مع نجمتين كانتا موجودتين في الفيلم الأوّل هما وينونا رايدر (52 عامًا) وكاثرين أوهارًا (70 عامًا).

وتؤدّي الاثنتان دوريهما السابقين، إذ تجسّد وينونا رايدر شخصيّة ليديا، المراهقة الّتي تتواصل مع الموتى وقد كبرت في العمل الجديد، وكاثرين أوهارًا في دور والدتها. وينضمّ إليهما وليم دافو ومونيكا بيلوتشي، حبيبة تيم بيرتون، وجينا أورتيغا، نجمة مسلسل "ونسداي" المعروض عبر منصّة نتفليكس.

وتراجع فيلم "ديدبول أند وولفرين" إلى المركز الثاني بعدما تربّع في الصدارة طويلًا، ولوحظ فارق كبير في المداخيل بين المتصدّر ووصيفه.

وتمكّن هذا الفيلم الكوميديّ من عالم "مارفل" للأبطال الخارقين من حصد 7,2 ملايين دولار بين الجمعة والأحد بحسب ما أفادت "إكزبيتر ريليشنز"، ما رفع إجماليّ مداخيله في الولايات المتّحدة وبقيّة العالم خلال سبعة أسابيع إلى نحو 1,3 مليار دولار.

وتقدّم من المرتبة الرابعة إلى الثالثة برصيد 5,2 ملايين دولار فيلم "ريغن" عن سيرة الرئيس الأميركيّ الراحل رونالد ريغن الّذي يتولّى دينيس كويد تجسيد شخصيّته.

وحلّ رابعًا بانخفاض مركزين فيلم الرعب الخياليّ العلميّ "إيليين: رومولوس"، إذ حقّق هذا الجزء الجديد من سلسلة "إيليين"، وهو التاسع، إيرادات بلغت 3,9 ملايين دولار في عطلة نهاية الأسبوع الرابعة بعد طرحه.

ويتناول الجزء الجديد من بطولة كايلي سبايني وديفيد جونسون قصّة مجموعة من مستعمري الفضاء يواجهون كائنات مخيفة خلال استكشافهم محطّة فضائيّة مهجورة.

وفي المركز الخامس، حلّ فيلم "إت إندز ويذ آس" من إنتاج شركة سوني، وهو دراما رومانسيّة مبنيّة على رواية شهيرة للكاتبة الأميركيّة كولين هوفر، تؤدّي دور البطولة فيها نجمة مسلسل "غوسيب غيرلز" بليك ليفلي.