"من المسافة صفر" في القائمة المختصرة الأولى لترشيحات الأوسكار

تجمع هذه الأفلام القصيرة بين الروائيّ والوثائقيّ والتحريكيّ. ويروي مخرجوها تجاربهم الخاصّة أو تجارب غيرهم وقصص فقدان منازلهم وعائلاتهم وتهجيرهم منذ بداية العدوان الإسرائيليّ...

ينافس المشروع السينمائيّ الجماعيّ "من المسافة صفر"، ضمن القائمة الأولى على جوائز الأوسكار، والّتي تتضمّن 15 فيلمًا دوليًّا.

واختير المشروع الّذي تضمّن 22 فيلمًا قصيرًا عن غزّة للمنافسة على الجائزة، ومن المنتظر إعلان القائمة المختصرة للمسابقة في 17 كانون الثاني/ يناير المقبل.

سيقام حفل إعلان وتوزيع الجوائز في الثاني من مارس في مسرح دولبي في لوس أنجلوس.

وشارك الفيلم في عدّة مهرجانات دوليّة خلال عام 2024، وحصد العديد من الجوائز المرموقة، في حين منعت سلطات الاحتلال عرض مشروع "من المسافة صفر" في القدس.

ويعتبر المشروع توثيقًا سينمائيًّا يضمّ 22 فيلمًا قصيرًا أنتج عام 2024، ومدّة العرض 100 دقيقة للمخرج الفلسطينيّ رشيد مشهراوي، من توقيع السينمائيّين والمخرجين والفنّانين في قطاع غزّة الّذين يعيشون الأحداث عن قرب ليقدّموا حكاياتهم السينمائيّة ويوثّقونها خلال فترة العدوان الإسرائيليّ على غزّة ما بعد 7 أكتوبر.

وكانت شركة ميتافورا للإنتاج الفنّيّ من أولى الشركات الّتي بادرت للدخول في شراكة إنتاجيّة في هذا المشروع منذ انطلاقته على يد المخرج الفلسطينيّ رشيد مشهراوي.

وتجمع هذه الأفلام القصيرة بين الروائيّ والوثائقيّ والتحريكيّ. ويروي مخرجوها تجاربهم الخاصّة أو تجارب غيرهم وقصص فقدان منازلهم وعائلاتهم وتهجيرهم منذ بداية العدوان الإسرائيليّ.