روائع همنغواي وفوكنر وهيتشكوك تدخل نطاق الملكيّّة العامّة

تدخّل نطاق الملكيّة العامّة الأميركيّة الأربعاء شخصيّتا الشرائط المصوّرة الشهيرتان عالميًّا تان تان Tintin وباباي Popeye، وروائع فوكنر وهمنغواي الأدبيّة وهيتشكوك السينمائيّة ورافيل الموسيقيّة، وكلّها تعود إلى العام 1929.

ففي الأوّل من كانون الثاني/يناير من كلّ سنة، لا تعود حقوق المؤلّف تنطبق في الولايات المتّحدة على آلاف الكتب والأفلام والأغنيات والمقطوعات الموسيقيّة والأعمال الفنّيّة وشخصيّات الشرائط المصوّرة الّتي مضى على تأليفها 95 عامًا.

ويصبح بالتالي نسخ هذه المؤلّفات أو مشاركتها أو إعادة إنتاجها أو الاقتباس منها متاحًا بحرّيّة من دون أيّ مقابل.

ويتولّى مركز دراسات الملك العامّ في كلّيّة الحقوق في جامعة ديوك ولاية كارولاينا الشماليّة في نهاية شهر كانون الأوّل/ديسمبر من كلّ سنة إعلان قائمة الأعمال الثقافيّة الماضية الّتي تنتقل إلى الملك العامّ.

ومن الأعمال الّتي تسقط في الملك العامّ في الأوّل من كانون الثاني/يناير هذه السنة، شخصيّة البحار باباي الّتي ابتكرها الأميركيّ إلزي كريسلر سيغار عام 1929، وشخصيّة المراسل تان تان الّتي البلجيكيّ إيرجيه في العام نفسه.

وكتبت مديرة المركز جنيفر جينكينز على موقعه الإلكترونيّ "في السنوات الأخيرة، احتفلنا بدخول شخصيّات رائعة كميكي ماوس (2024) وويني ذي بوه (2022) إلى المجال العامّ". وأضافت المحامية "في عام 2025، تنتهي حقوق النشر لمزيد من تجسيدات ميكي الّتي يعود تاريخها إلى العام 1929 والإصدارات الأولى من باباي وتان تان".

وكان 1929 أيضًا عام أعمال مهمّة في الأدب الأميركيّ والأوروبّيّ، اقتبست منها مرّات عدّة أفلام سينمائيّة.

وتدخّل المجال العامّ الأميركيّ الأربعاء أيضًا مجموعة من الروايات الشهيرة، هي "الصخب والعنف" The Sound and the Fury لوليام فوكنر، و"وداعًا للسلاح" A Farewell to Arms لإرنست همنغواي و"غرفة تخصّ المرء وحده" A Room of One's Own للبريطانيّة فرجينيا وولف والترجمة الإنكليزيّة الأولى لكتاب "كلّ شيء هادئ على الجبهة الغربيّة" All Quiet on the Western Front للكاتب الألمانيّ إريك ماريا ريمارك.

وفي السينما، ضمّت قائمة جامعة ديوك فيلمي "بلاكميل" Blackmail للمخرج ألفريد هيتشكوك، وهو أوّل فيلم بريطانيّ ناطق، وفيلم "ذي بلاك واتش" The Black Watch للأميركيّ جون فورد، وكلاهما عرض عام 1929.