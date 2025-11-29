قطر: مهرجان الدوحة السينمائي يختتم دورته الأولى

المهرجان جمع عشاق السينما وصنّاعها وكبار العاملين في هذا القطاع من مختلف أنحاء العالم، حيث عُرض فيه 97 فيلما من 62 دولة..

اختُتمت مساء الجمعة فعاليات النسخة الأولى من "مهرجان الدوحة السينمائي" الذي نظمته مؤسسة الدوحة للأفلام. وجمع المهرجان عشاق السينما وصنّاعها وكبار العاملين في هذا القطاع من مختلف أنحاء العالم، حيث عُرض فيه 97 فيلما من 62 دولة.

وشهد المهرجان مشاركة عدد كبير من الفنانين البارزين، من بينهم، إنغين ألتان دوزياتان، وجمال سليمان، ورامي يوسف، وإيليا سليمان، وجاسم النبهان، وهيام عباس.

اختتام فعاليات "مهرجان الدوحة السينمائي"

وفي كلمتها الختامية، قالت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الدوحة للأفلام ومديرة المهرجان، فاطمة حسن الرميحي، إن "المهرجان هو وعد بأن الإبداع سيجد دائمًا مكانًا، وأن الأصوات المتنوعة ستظل مسموعة، وأن قطر ستواصل فتح أبوابها للفنانين الذين يسهمون في بناء عالم مترابط وأكثر رحمة".

وذهبت جائزة أفضل فيلم روائي طويل للفيلم الإسباني "مدينة لا تنام" للمخرج غييرمو غالوي.

واستذكر خلال كلمته غالوي معاناة غزة قائلاً إنه "أود أن أُهدي هذا اللحظة لإخوتي الفلسطينيين الذين يواجهون الإبادة، وأرسل لهم دعائي".

في حين حصد الفيلم الليبي "بابا والقذافي" للمخرجة جيهان الكيخيا، جائزة أفضل فيلم وثائقي.

بينما تقاسم جائزة أفضل إنجاز فني فيلمان، هما الياباني "رينوار" للمخرج تشي هاياكاوا، و"مع حسن في غزة" للمخرج كمال الجعفري.

وتُوج الفلسطينيان، مجد عيد ونادر عبد الحلي، بجائزة أفضل أداء تمثيلي عن دوريهما في فيلم "كان ياما كان في غزة".

ونوهت لجنة تحكيم المسابقة الدولية للأفلام الطويلة، بتميز الفيلم المكسيكي "المحمية" للمخرج بابلو بيريز لومبادريني.

وذهبت جائزة أفضل فيلم طويل في مسابقة أجيال السينمائية إلى فيلم "صوت هند رجب" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، في حين توج فيلم "ملكة القطن" للمخرجة السودانية سوزانا ميرغني بجائزة الجمهور.