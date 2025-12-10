آيسلندا خامس دولة تقاطع "يوروفيجن" 2026 بسبب مشاركة إسرائيل

ذكرت تقارير أن "آيسلندا أعلنت عدم مشاركتها في مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن لعام 2026، بعد قرار اتحاد البث الأوروبي بالسماح لإسرائيل بالمشاركة".

أعلنت آيسلندا، مساء الأربعاء، أنها ستقاطع مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن 2026) بسبب مشاركة إسرائيل، لتكون بذلك الدولة الخامسة التي تتخذ هذه الخطوة.

جاء ذلك بحسب ما أوردت تقارير، ذكرت أن "آيسلندا أعلنت عدم مشاركتها في مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن لعام 2026، بعد قرار اتحاد البث الأوروبي بالسماح لإسرائيل بالمشاركة".

وتُعدّ آيسلندا خامس دولة تُعلن انسحابها من مسابقة يوروفيجن، العام المقبل، بعد إسبانيا وهولندا وأيرلندا وسلوفينيا.

والخميس، أعلنت الدول الأربعة، انسحابها رسميا من مسابقة الأغنية الأوروبية، احتجاجا على السماح بمشاركة إسرائيل فيها، وذلك بعد وقت قصير من إعلان اتحاد البث الأوروبي السماح لإسرائيل بالمشاركة.

وتعد المسابقة التي ينظمها منذ عام 1956 اتحاد البث الأوروبي، أكبر حدث غير رياضي من حيث عدد المشاهدين.

وفي أيار/ مايو الماضي، طالب نحو 4 آلاف فنان من 5 بلدان إسكندنافية هي النرويج، والدنمارك، والسويد، وآيسلندا، وفنلندا، بينهم فنانون سبق أن شاركوا في مسابقة يورفيجن، بإقصاء إسرائيل من المسابقة واعتبروا مشاركتها "تلميعا" للإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزة.

كما وقّع سابقا أكثر من 70 متسابقا من بلدان مختلفة، بينهم، هاديسه أتشيق غوز، التي مثلت تركيا في نسخة 2009، رسالة بعثوها إلى اتحاد البث الأوروبي، طالبوا فيها باستبعاد إسرائيل من المسابقة، بسبب حرب الإبادة الجماعية على غزة.

وخلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة التي بدأت في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 واستمرت لعامين، أكثر من 70 ألف شهيد، وما يفوق 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.

وتواصل إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أدى إلى استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين.