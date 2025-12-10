"جفرا" تنظّم أمسية فنية في العبرية: جوقة "سراج" تُشعل القلوب بـ"جبالنا"

قدّمت كتلة "جفرا - التجمّع الطلابي الديمقراطي" أمسية فنية مميزة في الجامعة العبرية بالقدس، أحيتها جوقة "سراج" بعرضها الموسيقي "جبالنا"، وسط حضور طلابي لافت.

نظّمت كتلة "جفرا – التجمّع الطلابي الديمقراطي" في الجامعة العبرية بالقدس، أمس الثلاثاء، أمسية فنية وثقافية قدّمت خلالها جوقة "سراج" من الجليل عرضها الموسيقي "جبالنا"، وسط حضور طلابيّ واسع وتفاعل كبير.

افتُتِح الحفل بكلمة لعضو سكرتاريا جفرا، محمد فاعور، الذي رحّب بالحضور، وعرّف بكتلة جفرا ودورها الطلائعي داخل الجامعة، موجّهًا الشكر لكادر جفرا على جهدهم المتواصل في تنظيم هذا الحدث المهيب وعملهم الدؤوب في خلق حياة طلابية منتمية ونابضة وفاعلة.

وألقت عضو سكرتاريا جفرا، دارين مصاروة، كلمة الكادر، مؤكّدة على الدور المحوري للحراك الطلابيّ في بناء فضاء ثقافي وسياسي داخل الجامعة، وعلى أهمية صناعة قيادة شبابية تحمل الوعي والمسؤولية، وتتمسّك بهويتها الوطنية والثقافية على الرغم منه كل محاولات الأسرلة والتهميش التي نعيشها.

وشدّدت على أنّ النشاطات الثقافية والفنية جزءًا أصيلًا من معركة الوعي والانتماء الوطني والثقافي في الحيّز الأكاديمي.

عقب الكلمات ارتقى خشبة المسرح المايسترو سامر بشارة برفقة كوكبة من الفنانين والفنانات من جوقة "سراج"، ليقدّموا عرضًا فنيًا جمع بين الأصالة الموسيقية والروح الفنية الملتزمة، وتفاعل الحضور معه بحرارة مؤكدين أنّ الثقافة تبقى أحد أهم "أعمدة صمودنا وحضورنا في الجامعات وفي كل مكان".

واختُتِم النشاط بأجواء تفاعل طلابي واسع مثبّتًا مرّة أخرى أنّ "الحركة الطلابيّة مستمرة في عملها رغم التضييق المستمر والملاحقة، ومن أهم معالمها صون الهوية وصناعة الفعل السياسي والطلابي ويُعيد للطلبة والعمل الطلابي الروح الثقافية والوطنية".