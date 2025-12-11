الفائز بمسابقة "يوروفيجن" يعيد الجائزة احتجاجا على مشاركة إسرائيل

تعهد نيمو بإعادة الجائزة إلى اتحاد البث الأوروبي في جنيف، قائلا "إذا لم نعمل بالقيم التي نحتفي بها على خشبة المسرح خارج المسرح، فإن أجمل الأغاني تصبح بلا معنى".

أعلن الفنان السويسري نيمو، الفائز بمسابقة "يوروفيجن" 2024، أنه سيعيد الجائزة المرموقة، احتجاجا على مشاركة إسرائيل في النسخة القادمة من المسابقة مبررا ذلك بحرب الإبادة في غزة.

وقال المغني البالغ من العمر 26 عاما على تطبيق "إنستغرام"، إن "الأمر لا يتعلق بأشخاص أو فنانين، بل بحقيقة أن المسابقة استُخدمت مرارا لتلميع صورة دولة متهمة بارتكاب مخالفات جسيمة".

وأشار نيمو إلى أن لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة خلصت إلى أن السلطات والقوات الإسرائيلية ارتكبت أفعالا ترقى إلى الإبادة الجماعية في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وقال نيمو، حسب منظمي مسابقة "يوروفيجن"، إن الحدث يمثل قيم الوحدة والشمول والكرامة.

وأضاف قائلا لكن مشاركة إسرائيل أظهرت "تعارضا واضحا مع تلك المبادئ" والقرارات التي اتخذها اتحاد البث الأوروبي.

وقد مهدت هيئات البث الأعضاء في اتحاد البث الأوروبي الطريق لمشاركة إسرائيل خلال اجتماع عُقد في جنيف الأسبوع الماضي.

وفي المقابل، تعتزم هيئات البث في كل من إسبانيا وهولندا وإيرلندا وسلوفينيا وآيسلندا مقاطعة النسخة المقبلة من المسابقة بنسختها الـ70، المزمع إقامتها في فيينا في أيار/ مايو 2026.

وتعهد نيمو بإعادة الجائزة إلى اتحاد البث الأوروبي في جنيف، قائلا "إذا لم نعمل بالقيم التي نحتفي بها على خشبة المسرح خارج المسرح، فإن أجمل الأغاني تصبح بلا معنى".