أطلقت جمعية الثقافة العربية، الجمعة، الفوج الـ19 على التوالي من منحة روضة بشارة عطا الله 2025-2026، تحت عنوان "رحلة أمل"، وذلك في قاعة "نيو غراند بالاس" في نوف هجليل، بمشاركة العشرات من الطلاب المشاركين من مختلف البلدات العربية، بالإضافة إلى طواقم تربوية وإدارية وشخصيات ثقافية واجتماعية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وجرى اختيار الطلبة الحاصلين على المنحة من بين أكثر من 1500 متقدم إليها، ويضم المشروع هذه السنة نحو 65 منحة، تهدف إلى بناء جيل من الشباب الفلسطيني المثقف الواعي والمنتمي لقضاياه.

منحة روضة بشارة عطا الله: إطلاق الفوج الـ19 بمشاركة العشرات من الطلاب الجامعيين



تصوير: أمير بويرات (عرب 48) pic.twitter.com/7Qc7EJOiaQ — موقع عرب 48 (@arab48website) December 12, 2025

وافتتح البرنامج بنشيد "موطني" الفلسطيني، بالإضافة إلى كلمات جمعية الثقافة العربية، وكلمة لجمعية الجليل، بالإضافة إلى عرض فيديوهات المنحة، وتخلل فقرة فنية وكلمات من طاقم المنحة والخريجين.

وقال مدير جمعية الثقافة العربية، مصطفى ريناوي، لـ"عرب 48"، إن "الجمعية تطلق هذا العام الدورة الـ19 من برنامج منحة روضة بشارة عطا الله، وهو البرنامج الذي تأسس عام 2007 بدعم من مؤسسة الجليل في لندن، ويضم منذ انطلاقته مئات الطلاب، ويشمل البرنامج هذه السنة 65 منحة جديدة لطلاب سنة أولى ضمن فوج جديد من المنضمين للبرنامج".

وأوضح أن "البرنامج هو وطني وثقافي نطلقه بشكل سنوي، بهدف تخفيف الشعور بالغربة الذي يعاني منه الطلاب العرب وتحديدًا في الجامعات الإسرائيلية، وذلك من خلال خلق مبادرات ونشاطات طلابية داخل الجامعات وفي القرى العربية، وإلى جانب المنح أطلقت الجمعية قبل 3 سنوات صندوقا أطلقنا عليه ’سمات’ والذي يعنى بالتكافل المجتمعي، وذلك بهدف زيادة عدد المستفيدين ولكن العمل به جمدناه بسبب الحرب على غزة".

وعن مدى إقبال الطلاب على تقديم للمنح، أشار ريناوي إلى أن "الجمعية تستقبل سنويًا أكثر من 1500 طلب للمنح، إذ تقع علينا مسؤولية كبيرة بسبب محدودية عدد المنح، لذلك نحن نطمح لتقديم أكبر عدد ممكن منها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها أبناء شعبنا في الداخل، بالإضافة إلى عدم وجود منح تحاكي هوية الطلاب وهويتهم الثقافية، إذ أن منحتنا هي الوحيدة التي تكون مع برنامج وطني وقريب من الطلاب لذلك يكون التسجيل واسع على برنامج المنح".

وعن عملية التسجيل، أوضح أن "باب التقديم يفتتح سنويًا خلال شهر أيلول/ سبتمبر، ومن ثم يتم اختيار قسم من المسجلين بحسب معايير معينة، وذلك حسب لجنة مختصة تنظر في الطلبات وقبول الطلاب للبرنامج، إذ أن البرنامج لمدة 3 سنوات، يتخلله برنامج تثقيفي ووطني يتضمن بناء مبادرات فردية وجماعية خلال المدة، ويلزم الطالب بالمشاركة في الورشات والخروج بجانب مفيد للمجتمع، ويكون بمثابة مساعدة ودعم أكاديمي للطلاب".

وقالت الطالبة في جامعة حيفا والمشاركة في منحة روضة بشارة عطا الله، ماريا حسان، لـ"عرب 48": "أنا مشتركة في المنحة منذ سنتين، إذ أن البرنامج يكوّن مساحة لنا كفلسطينيين يدرسون في الجامعات الإسرائيلية، ومساحات تشبيك بين أبناء الشعب الواحد، كي نتطور ونتقدم مع بعض، بالإضافة إلى كونها منحة مادية تساعدنا في التعليم وتقدم مجتمعنا".

وأضافت أن "المبادرة وبرنامج منحة روضة عطا الله بشارة مباركة، وهي ترفع من مجتمعنا وترتقي به في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها مجتمعنا من جريمة وأوضاع سياسية واقتصادية صعبة، لذلك مثل هذه المنح ترفع من مكانة مجتمعنا وتصنع طلابا يخافون على مجتمعهم ويعملون من أجل الارتقاء به".

وتوجهت حسان لطلاب الجامعات بالقول "ننصح كل الطلاب وتحديدًا الجدد الانضمام لمثل هذه المنح، التي تمنحنا المساحة كطلاب فلسطينيين يدرسون في الجامعات الإسرائيلية، لذلك من المهم الانضمام لتوسعة الآفاق ومساعدة مجتمعنا".

وقال رئيس الهيئة الإدارية لجمعية الثقافة العربية، أنطوان شلحت، إن ما يحكم هذه المنحة معايير كثيرة، ويبقى أبرزها أن التعليم وسيلة مهمة للغاية من أجل العمل والتطوّر الحياتي وفي الوقت نفسه من أجل التطوّر المجتمعيّ، وكذلك التوجّه نحو الحفاظ على الهوية واللغة، وجمعية الثقافة العربيّة من أولى المؤسسات التي التفتت إلى هذه المسألة وأولتها أهمية قصوى. وقد ثبت على مر الأعوام أنها مسألة مهمة للغاية إن لم تكن الأهم في سيرورة الفلسطينيين في الداخل.

وأضاف شلحت أنه لا بُدّ من أن نتوجه بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى مؤسسة الجليل والقيمين عليها، مؤكدًا أن أي كلمات أو تعابير ستظل عاجزة عن أن تفيهم حقكم. كما تتوجه الجمعية بالاحترام والتقدير لمن تحمل هذه المنحة اسمها، د. روضة بشارة- عطا الله، منوهًا بما ألهمته بشأن الاستثمار في الثقافة وفي الطلاب الجامعيين باعتباره استثمارًا صافيًا بكل المقاييس في المستقبل.