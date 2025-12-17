جفرا - التجمّع الطلابي في تل أبيب ينظّم أمسية فنية "في البال أغنية" بحضور طلابي واسع

نظّمت كتلة جفرا - التجمّع الطلابي في جامعة تل أبيب، مساء أول من أمس الإثنين، أمسية فنية ثقافية مميزة بعنوان "في البال أغنية"، وذلك بالتعاون مع مسرح السرايا العربي في يافا.

وشارك في الأمسية المايسترو نزار الخاطر، إلى جانب الفنانة رينا ميعاري والفنان ويليام بلان، حيث قُدّمت مجموعة من الأغاني الشعرية المستوحاة من أعمال الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش، بالإضافة إلى مختارات فنية عالمية.

ونُظّمت الأمسية وسط حضور وتفاعل طلابي واسع، عكس تعطش الطلاب العرب لمساحات ثقافية منتمية داخل الحرم الجامعي.

افتُتحت الأمسية بعرافة الطالبة ريم أحمود التي رحّبت بالحضور، وتلا ذلك إنشاد النشيد الوطني "موطني".

وأكدت أحمود، باسم كتلة جفرا، أن الفن والثقافة يشكلان مساحة وعي وانتماء داخل الحرم الجامعي، وأن المشاركة الطلابية الواسعة في هذه الأمسية تمثّل موقفًا واضحًا ورسالة بأن صوت الطلاب العرب في الجامعة باقٍ وحاضر، مهما تعددت محاولات التهميش أو الإقصاء والتضييق على العمل الطلابي.

ثم ألقت عضوة السكرتاريا، منى طه، كلمة كادر جفرا، شددت فيها على أن حركة جفرا، كجزء من مشروع التجمّع الوطني الديمقراطي والدائرة الطلابيّة، تمثل مشروع وعي وحراكًا طلابيًا وطنيًا ديمقراطيًا متواصلاً ومشتبكًا مع قضايا شعبه، يرفض اختزال الجامعة إلى مجرد مصنع للشهادات.

وأكدت أن "الحركة الطلابية باقية ومستمرة وتتوسع رغم التضييقات المتزايدة والشروط المقيّدة التي تفرضها إدارة الجامعة لمحاصرة العمل الطلابي السياسي وصوت الطلبة العرب".

وأشارت إلى أن جفرا، منذ تأسيسها في جامعة تل أبيب عام 1995، اتسعت لتصبح حركة طلابية وطنية رائدة في مختلف الجامعات، حاضنة للثقافة، ومدرسة لإعداد قيادات شابة واعية ومنتمية.

عقب الكلمات، صعد إلى خشبة المسرح المايسترو نزار الخاطر، ترافقه الفنانة رينا ميعاري والفنان ويليام بلان، ليقدّموا عرضًا فنيًا راقيًا جمع بين الأداء الموسيقي المميز والالتزام الثقافي والوطني، وقد لاقى تفاعلًا واسعًا من الحضور.

من الجدير بالذكر أن هذا النشاط يأتي في إطار برنامج كتلة جفرا في جامعة تل أبيب بشكل خاص، وبرنامج الدائرة الطلابية في التجمّع وفروع جفرا في مختلف الجامعات، الذي يضع في صلبه تعزيز المشهد الثقافي للطلاب العرب في الجامعات الإسرائيلية، وبناء حيّز سياسي وطلابي اجتماعي منتمٍ لشعبنا وقضاياه، إيمانًا بدور الطلبة في صناعة الوعي، ومواجهة سياسات التهميش والأسرلة، وبناء حياة طلابية تعبّر عنهم، تشبههم، وتنتمي لقضايا شعبنا العادلة.