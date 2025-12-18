تراجع التنوّع العرقي في مسلسلات البث على منصات هوليوود

أشار التقرير إلى انخفاض فرص الممثلين والتقنيين الملوّنين أمام الكاميرا وخلفها، وتراجع التنوّع على الشاشة بعد مكاسب سجلت عقب حركة "بلاك لايفز ماتر" عام 2020...

أظهرت دراسة حديثة لجامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس انخفاضًا ملحوظًا في التنوع العرقي بين الطواقم الفنية والتمثيلية في المسلسلات المعروضة على منصات البث خلال العام الماضي، لمصلحة البيض، وذلك مع قيام شركات إنتاج أميركية بإلغاء برامج الاندماج والشمولية.

وبحسب تقرير التنوّع في هوليوود الصادر الثلاثاء، فإن 91.7% من بين 250 مسلسلًا الأكثر مشاهدة أنتجها بيض، وبلغت نسبة الرجال بينهم 79%. كما استحوذ الممثلون البيض على 80% من الأدوار، فيما تراجعت نسب تمثيل الأعراق الأخرى بشكل كبير.

وتبيّن أن النساء أنتجن 49 عملًا فقط من إجمالي المسلسلات، بينما لم تتعد نسبة المبدعين الملوّنين 8%.

وأشار التقرير إلى انخفاض فرص الممثلين والتقنيين الملوّنين أمام الكاميرا وخلفها، وتراجع التنوّع على الشاشة بعد مكاسب سجلت عقب حركة "بلاك لايفز ماتر" عام 2020.

وعزا التقرير هذا التراجع إلى عودة دونالد ترامب للرئاسة بداية العام الحالي، واتّهامه بمعارضة برامج التنوع، ما دفع شركات مثل "ديزني" و"باراماونت" و"أمازون" و"وارنر براذرز" إلى وقف تلك المبادرات.

واعتبر دارنيل هنن، المدير الأكاديمي في الجامعة، أن تقليص فرص التنوع يحدّ من تنوع وجهات النظر ويؤدي إلى تراجع الاستثمار في المبدعين غير البيض.

وأظهرت الدراسة أيضًا أن المسلسلات التي تتمحور حول النساء أو تحتوي خطوطًا درامية نسائية، تحقق تفاعلًا أكبر عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأفادت صحيفة "ذا غارديان" أن المنافسة بين "نتفليكس" و"باراماونت" للاستحواذ على استوديوهات "وارنر براذرز" تثير تساؤلات حول مستقبل التنوّع في هوليوود، وسط تحذيرات النقابات من أن دمج شركات كبرى قد يضر بالابتكار وظروف العاملين في قطاع الترفيه.

