جمعية الثقافة العربية تصدر "دليل النجاح الأكاديمي" لمرافقة الطلبة في مسيرتهم الجامعية

ضمن جهود جمعية الثقافة العربية المستمرة في تطوير مشروع منحة روضة بشارة عطا الله، وتعزيز منظومة الدعم الأكاديمي والثقافي المقدمة لطلاب المنحة وللطلبة الجامعيين العرب عمومًا، أصدرت جمعية الثقافة العربية "دليل النجاح الأكاديمي – 2025"، كأداة إرشادية عملية تهدف إلى مرافقة الطلبة في رحلتهم الجامعية، منذ لحظة الانتقال من المدرسة الثانوية وحتى الاندماج في الحياة الأكاديمية.

يأتي هذا الدليل كأحد المشاريع الأكاديمية والتثقيفية المنبثقة عن برنامج المنحة، وقد جرى تطويره بالتعاون مع المحاضر الأكاديمي محمد زيداني، استنادًا إلى خبرة تمتد لأكثر من خمسة وعشرين عامًا في تعليم وتوجيه الطلبة، من المراحل المدرسية الأولى وحتى الألقاب الأكاديمية المتقدمة. ويتميّز الدليل بمحتوى عصري يجمع بين المعرفة النظرية والتجربة العملية.

وفي تعقيبه، يشير زيداني إلى أن الصعوبات التي يواجهها الطلبة في مسيرتهم الأكاديمية لا تعود إلى ضعف شخصي، بل إلى غياب التوجيه المنهجي لطرق التعلّم، حيث يُتوقّع من الطلبة أن "يتعلّموا كيف يتعلّمون" دون أدوات واضحة أو إرشاد مسبق، ويؤكد أن الحاجة إلى التعلّم الناجع باتت أكثر إلحاحًا في ظل التسارع المعرفي وتغيّر أنماط التعليم، الأمر الذي دفعه إلى تلخيص تجربته الطويلة في نقاط أساسية تساعد الطلبة على بناء عادات دراسية واعية ومستدامة.

من جهتها، توضّح لورين كنعان، منسّقة مشروع المنح: "أن مرافقة الجمعية للطلبة على مدار السنوات أظهرت أن نسبة كبيرة من الطلاب العرب يدخلون الجامعات بجهوزية محدودة للحياة الأكاديمية وطرق الدراسة، ما يخلق فجوات واضحة في مسيرتهم التعليمية. وانطلاقًا من ذلك، جرى تطوير هذا الدليل إلى جانب سلسلة ورشات مرافقة، ليشكّلا معًا مرجعًا عمليًا يهدف إلى تقليص هذه الفجوة ودعم الطالب العربي في رحلته الأكاديمية".

ويؤكد الدليل في مقدمته أن جمعية الثقافة العربية، منذ تأسيسها عام 1998، تنظر إلى التعليم العالي كمساحة لبناء الوعي، وتعزيز القيم الإنسانية والوطنية، وتنمية المسؤولية المجتمعية، إلى جانب تطوير المهارات الأكاديمية والقيادية لدى الطلبة. ومن هذا المنطلق، لا يقدّم "دليل النجاح الأكاديمي" إرشادات دراسية فحسب، بل يطرح رؤية شاملة للنجاح بوصفه مسارًا متكاملًا يشمل الجوانب الأكاديمية، والشخصية، والنفسية.

ويُعدّ هذا الدليل بوصلة مرافِقة للطلبة في بداية مسيرتهم الجامعية، يهدف إلى تمكينهم من تنظيم تعلّمهم، وبناء أدواتهم الخاصة للنجاح، ليكونوا فاعلين ومنتجين في محيطهم، وقادرين على بناء مستقبلهم بثقة ومسؤولية.

