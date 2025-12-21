مصر وتونس والأردن تقتنص الجوائز الكبرى في ختام أيام قرطاج السينمائية

منحت لجنة التحكيم جائزة شرفية للفيلم التونسي "صوت هند رجب" من إخراج كوثر بن هنية، كما حصدت سجا كيلاني جائزة أفضل أداء نسائي عن دورها في الفيلم ذاته...

اختتمت الدورة السادسة والثلاثون من أيام قرطاج السينمائية مساء السبت في مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة في تونس العاصمة، بتتويج فيلم "القصص" للمخرج المصري أبو بكر شوقي بجائزة التانيت الذهبي للأفلام الروائية الطويلة.

وذهبت جائزة التانيت الفضي لفيلم "ظل أبي" من نيجيريا إخراج أكينولا ديفيز، بينما نال فيلم "غرق" للمخرجة الأردنية زين دريعي التانيت البرونزي.

ومنحت لجنة التحكيم جائزة شرفية للفيلم التونسي "صوت هند رجب" من إخراج كوثر بن هنية، كما حصدت سجا كيلاني جائزة أفضل أداء نسائي عن دورها في الفيلم ذاته.

ونال الفيلم التونسي "وين ياخذنا الريح" جائزتي أفضل سيناريو وجائزة الجمهور، فيما حاز فيلم "ديا" من تشاد جائزتي أفضل موسيقى وأفضل مونتاج.

أما فيلم "هجرة" السعودي فحصد جائزتي أفضل تصوير وأفضل ممثل، التي ذهبت إلى نواف الظفيري.

وذهبت جائزة أفضل ديكور إلى عاصم علي عن فيلم "كولونيا" للمخرج المصري محمد صيام، فيما حصلت المخرجة السودانية سوزانا ميرغني على جائزة "تي في 5 موند" لأفضل عمل أول عن فيلم "ملكة القطن".

وفي فئة الأفلام الوثائقية الطويلة، أحرز الفيلم السنغالي "تعلّق" التانيت الذهبي، تلاه العراقي "الأسود على نهر دجلة" للمخرج زردشت أحمد بالتانيت الفضي، وحصد التونسي "فوق التل" للمخرج بلحسن حندوس التانيت البرونزي، مع تنويه خاص بالفيلم التونسي "زريعتنا" للمخرج أنيس الأسود.

أما في مسابقة الأفلام القصيرة، فقد فاز الفيلم المصري "32 ب مشاكل داخلية" للمخرج محمد طاهر بالتانيت الذهبي، بينما حصل الفلسطيني "مهدد بالانقراض" للمخرج سعيد زاغة على التانيت الفضي، وذهب التانيت البرونزي إلى الفيلم اللبناني "عم تسبح" إخراج ليليان رحال، مع تنويه بفيلم "العصافير لا تهاجر" للمخرج التونسي رامي جربوعي.

وفازت جائزة "قرطاج للسينما الواعدة" المخصصة للأعمال الجديدة بالمخرجة التونسية شريفة بن عودة عن فيلم "حجر - ورقة - مقص"، مع تنويه خاص بالفيلم المصري "البحث عن عباس صابر" للمخرجة دينا حسن أبو العلا.

