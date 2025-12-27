"أنغام الشرق" يستعيد روائع الطرب والتراث الموسيقي العربي على قناة "العربي 2"

يُعرض البرنامج كل يوم اثنين في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القدس، وقد تم تصويره في إحدى أهم الأستوديوهات في العاصمة اللبنانية بيروت.

تستمر قناة "العربي 2" في بث برنامجها الجديد "أنغام الشرق"، وهو برنامج موسيقي ضخم يحتفي بالإرث الغنائي العربي، ويقدمه برؤية معاصرة تجمع بين الأداء الطربي الأصيل والأسلوب الموسيقي الحديث، في تجربة فنية تسعى إلى إحياء روح الأغنية العربية وإبراز أصالتها وتنوعها من المحيط إلى الخليج.

يشارك في البرنامج مجموعة من أبرز الفنانين العرب من مصر، لبنان، العراق، المغرب، الجزائر، تونس، فلسطين، الأردن، وسورية، بما يعكس غنى الموسيقى العربية وتنوّع مدارسها، حيث ستستعيد هذه النخبة أعمالا خالدة لنجوم الطرب العربي، منها "قارئة الفنجان"، "مقادير"، "أنا قلبي دليلي"، "لاموني اللي غاروا مني"، "ليالي الأنس"، و"الأطلال"، يقدمها مطربون يتميزون بأصوات استثنائية، من بينهم وعد البحري، أصيل هميم، جنات، حميدو، مروة ناجي، هدى سعد، يعقوب شاهين، مهدي عياشي، محمد الفارس، ومحمد شاهين، بمشاركة موسيقيين بارزين من مختلف الدول العربية.

أيضا، يتميز البرنامج بحضور نقاد ومتخصصين لمناقشة هذه الأعمال الفنية، من بينهم فيصل التميمي، يحيى الموجي، فادية الحاج، عبد القادر بن دعماش، ياسمين فراج، وعاصم بكري، حيث سيتطرقون إلى سياقات إنتاج العمل، وأسباب رسوخه في وجدن وذائقة المتلقي العربي.

وتحدث مدير البرامج بقناة "العربي 2"، محمد أسامة، عن برنامج "أنغام الشرق"، قائلا إنه "ليس مجرد سلسلة سهرات موسيقية، بل هو جسر بين الأجيال يربط الماضي بالحاضر من خلال إعادة تقديم الأغنية العربية بروح العصر، مع الحفاظ على أصالتها وجمالها الفني".

يُعرض البرنامج كل يوم اثنين في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القدس، وقد تم تصويره في إحدى أهم الأستوديوهات في العاصمة اللبنانية بيروت، ويقدمه كل من الفنانة المصرية إيمان عبد الغني، المعروفة بصوتها القوي ومسيرتها في دار الأوبرا المصرية، والفنان اللبناني جورج نعمة، الذي يجمع في أدائه بين الطرب الشرقي والبوب الحديث.