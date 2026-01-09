ترشيح الكاتب بوعلام صنصال لعضوية الأكاديمية الفرنسية

بعد أن أمضى قرابة عام في السجن بسبب عدد من مواقفه المثيرة للجدل بشأن الجزائر، استعاد صنصال البالغ 81 عامًا حريته في 12 تشرين الثاني/نوفمبر إثر حصوله على عفو من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

أعلنت الأكاديمية الفرنسية الخميس ترشيح الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال رسميًا لعضويتها، بعد شهرين من إطلاق سراحه من السجن في الجزائر.

ورُشّح صنصال ليشغل مقعد المحامي والكاتب الراحل جان دوني برودان الذي توفي عام 2021. وقد أوردت معلومة ترشيح صنصال لعضوية الأكاديمية صحيفة "لو فيغارو" اليومية.

وتُجرى الانتخابات في 29 كانون الثاني/يناير. ومن بين المرشحين الآخرين الشاعر البلجيكي فيليب لوكس.

وأُجريت الجولة الأولى من التصويت لهذا المقعد في 11 كانون الاول/ديسمبر، لكن لم يحصل أي مرشح على الأغلبية.

وفي أوائل كانون الاول/ديسمبر، كرّمت الأكاديمية الفرنسية صنصل خلال احتفال تسّلم فيه جائزة "تشينو ديل دوكا" العالمية، التي مُنحت له في الربيع عن مجمل أعماله.

وفي العام 2015، نال صنصال جائزة الأكاديمية الفرنسية الكبرى للرواية عن روايته "2084" المستوحاة من رائعة جورج أورويل "1984"، وتقاسم الجائزة مع الكاتب الفرنسي التونسي هادي قدور.