إلغاء مهرجان أدبي أسترالي رائد بعد منع مؤلِّفة فلسطينية من المشاركة

ألغى منظمو أحد أبرز مهرجانات الكتاب في أستراليا، اليوم الثلاثاء، الحدث بالكامل، بعدما قاطع نحو 180 مؤلفًا المشاركة فيه، واستقالت مديرته، قائلة إنها ترفض أن تكون شريكة في إسكات مؤلِّفة فلسطينية، ومحذّرة من أن التحركات الرامية إلى حظر الاحتجاجات، عقب حادث إطلاق النار الجماعي في سيدني، تهدد حرية التعبير.

وقالت لويز أدلر، وهي ابنة أبوين من الناجين من المحرقة، اليوم الثلاثاء، إنها استقالت من منصبها في مهرجان "أسبوع أديلايد للكتاب"، المقرر إقامته في شباط/ فبراير، وذلك بعد قرار مجلس إدارة المهرجان إلغاء دعوة كاتبة أسترالية من أصل فلسطيني.

وقالت الروائية والأكاديمية الفلسطينية راندا عبدالفتاح إن هذا الإجراء "عمل مخزٍ وصارخ من العنصرية المعادية للفلسطينيين ومن الرقابة".

وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، اليوم الثلاثاء، عن يوم حداد وطني في 22 كانون الثاني/ يناير، لإحياء ذكرى مقتل 15 شخصًا في إطلاق نار الشهر الماضي خلال احتفال يهودي على شاطئ بونداي في سيدني.

وتقول الشرطة إن المسلحين المزعومين استلهموا هجومهم من تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد. وقد أثار الحادث دعوات على مستوى البلاد للتصدي لـ"معاداة السامية"، إلى جانب تحركات حكومية على مستوى الولايات والحكومة الاتحادية لتشديد قوانين "خطاب الكراهية".

وادّعى مجلس إدارة المهرجان، اليوم الثلاثاء، أن قراره الأسبوع الماضي بإلغاء دعوة راندا عبدالفتاح، باعتبار أن ظهورها في فعالية أدبية "بعد فترة وجيزة من حادثة بونداي" لا يراعي الحساسيات الثقافية، جاء "احترامًا لمجتمع يعاني من ألم جراء هذه الكارثة".

وأضاف المجلس في بيان: "لكن القرار أدى إلى مزيد من الانقسام، ولذا نتقدم بخالص اعتذارنا".

وقال المجلس إن المهرجان لن يُقام، وإن أعضاء مجلس الإدارة المتبقين سيتنحون عن مناصبهم.

وذكرت وسائل إعلام أسترالية أن رئيسة الوزراء النيوزيلندية السابقة جاسيندا أرديرن، والكاتبة البريطانية زادي سميث، والكاتبة الأسترالية كاثي ليت، والكاتب الأميركي الحائز على جائزة بوليتزر بيرسيفال إيفرت، ووزير المالية اليوناني السابق يانيس فاروفاكيس، من بين المؤلفين الذين أعلنوا عدم مشاركتهم في المهرجان، الذي كان من المقرر إقامته في ولاية جنوب أستراليا الشهر المقبل.

واعتذر مجلس إدارة المهرجان، اليوم الثلاثاء، لراندا عبدالفتاح عن "الطريقة التي تم بها عرض القرار".

وجاء في البيان: "لا يتعلق الأمر بالهوية أو المعارضة، بل بتحول سريع ومستمر في الخطاب الوطني حول حدود حرية التعبير في أمتنا، في أعقاب أسوأ هجوم إرهابي في تاريخ أستراليا".

وكانت أدلر قد كتبت في صحيفة "الغارديان" في وقت سابق أن قرار المجلس "يُضعف حرية التعبير، وينذر بأمة أقل حرية، حيث تحدد جماعات الضغط والضغوط السياسية من يحق له التحدث ومن لا يحق له ذلك".