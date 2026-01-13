معرض القاهرة للكتاب 2026: "من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا"

يرفع المعرض هذا العام شعار "من يتوقف عن القراءة يتأخر قرونًا"، محتفيًا، على مدار أيامه، بإرث الأديب المصري نجيب محفوظ (1911–2006)، الذي اختير "شخصية المعرض" بمناسبة مرور 20 عامًا على رحيله.

تنظّم الهيئة المصرية العامة للكتاب، بالتعاون مع اتحاد الناشرين المصريين واتحاد الناشرين العرب، الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في الفترة من 21 يناير/كانون الثاني إلى 3 فبراير/شباط، بمشاركة 1457 دار نشر من 83 دولة.

ويرفع المعرض هذا العام شعار "من يتوقف عن القراءة يتأخر قرونًا"، محتفيًا، على مدار أيامه، بإرث الأديب المصري نجيب محفوظ (1911–2006)، الذي اختير "شخصية المعرض" بمناسبة مرور 20 عامًا على رحيله.

وقال المدير التنفيذي للمعرض، أحمد مجاهد، في مؤتمر صحفي: "أديب نوبل العربي الوحيد جدير بأن يُحتفى به في كل وقت وأوان". وأضاف أن المعرض أطلق جائزة للرواية العربية تحمل اسم نجيب محفوظ، بقيمة 500 ألف جنيه (نحو 10 آلاف دولار)، كما يُقام معرض فني بعنوان «نجيب محفوظ بعيون العالم»، بالتعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير، يضم 40 لوحة.

وأشار مجاهد إلى أن المعرض يحيي خلال هذه الدورة مئوية ميلاد عدد من الرموز المصرية، من بينهم الكاتب إدوار خراط (1926–2015)، والمخرج يوسف شاهين (1926–2008)، والمفكر مراد وهبة (1926–2026)، والمغني أحمد منيب (1926–1990)، والفنانة التشكيلية عايدة عبد الكريم (1926–2015)، والشيخ محمود علي البنا (1926–1985).

وتحلّ دولة رومانيا ضيف شرف المعرض، المقام في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وذلك بمناسبة مرور 120 عامًا على العلاقات الدبلوماسية المصرية–الرومانية.

وقالت سفيرة رومانيا في مصر، أوليفيا تودرين، إن وزير الثقافة الروماني سيحضر افتتاح المعرض، الذي سيشهد مشاركة 10 دور نشر رومانية، وتنظيم 30 فعالية، بحضور 60 ضيفًا من رومانيا، من بينهم 15 فنانًا.

من جانبه، قال وزير الثقافة المصري أحمد فؤاد هنو، في المؤتمر الصحفي: "نعد جمهور المعرض هذا العام بنسخة استثنائية ذات هوية متفردة ومختلفة، تستلهم روح الإبداع المصري، وتفتح آفاقًا أوسع للحوار والمعرفة، ليظل المعرض مساحة حيّة تلتقي فيها الكلمة بالفكر، والكتاب بالإنسان".

وأضاف أن البرنامج الثقافي والفكري يضم 400 فعالية، و100 حفل توقيع، و120 فعالية فنية، بمشاركة 170 ضيفًا عربيًا وأجنبيًا، وأكثر من 1500 مثقف ومبدع، مشيرًا إلى أن المعرض ينظم أيضًا «برنامجًا مهنيًا» تُحاضر فيه رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، والأمين العام للاتحاد.

وأعلن الوزير إطلاق مبادرة جديدة بالتزامن مع الدورة المقبلة للمعرض، بعنوان "مكتبة لكل بيت"، يتم خلالها تقديم ثلاث مجموعات متنوعة من الكتب، تُباع بسعر رمزي، وتضم كل مجموعة 20 كتابًا.

من جهته، طالب رئيس اتحاد الناشرين المصريين، فريد زهران، خلال المؤتمر الصحفي، "بالمزيد من الحريات"، وتعزيز "حقوق الملكية الفكرية".

وقال: "في العام الماضي، تقدم 65 ناشرًا مصريًا إلى الاتحاد أكثر من مرة بشكاوى لعدم مشاركتهم في المعرض، والحمد لله انخفض هذا العدد هذا العام إلى 20 فقط». وأضاف: «لا ينبغي استثناء أي ناشر مصري من المشاركة في المعرض لأسباب غير مفهومة أو غير واضحة".

وكانت دار المرايا للثقافة والفنون، التي تأسست عام 2016، قد أصدرت بيانًا هذا الشهر، اشتكت فيه من استبعادها من معرض القاهرة الدولي للكتاب "من دون إبداء أسباب".

وقالت الدار في بيانها: "للسنة الثانية على التوالي، تقرر هيئة الكتاب منع المرايا من المشاركة في معرض القاهرة للكتاب في دورته الجديدة، من دون إبداء أسباب أو تقديم مبررات". وأضافت أنها تواصلت مع اتحاد الناشرين المصريين للتوسط ومحاولة الحصول على تفسير لهذا القرار المتكرر، وأبدت استعدادها لتصحيح أي مخالفات محتملة، إلا أنها لم تتلقَّ ردًا حتى الآن.

كما دعا رئيس اتحاد الناشرين المصريين إلى إعادة النظر في قيمة إيجار مساحات العرض، بما يساعد الناشرين على تحقيق أهدافهم من المشاركة في المعرض. وقال: "استطعنا تخفيض الإيجارات عما كان مطروحًا في البداية بنحو 30%، لكنها ظلت مع ذلك غير مناسبة لكثير من الناشرين. الوقت قصير وربما لا يسعفنا هذا العام، لكن قد نتمكن في العام المقبل من العمل على هذا الأمر".