تعيين يوسف طه مديرًا عامًّا لجمعية الثقافة العربيّة

صادقت الهيئة الإدارية لجمعية الثقافة العربية في الاجتماع الذي عقدته في الفترة الأخيرة على تعيين يوسف طه مديرًا عامًا للجمعية خلفًا للمدير العام الحالي مصطفى ريناوي الذي قدّم استقالته من هذا المنصب مؤخرا من أجل أن يستكمل دراسته الجامعية للقب الأخير.

وتمنى الاجتماع للمدير العام الجديد أن يقوم على أكمل وجه بالمهمات الكبيرة التي تنتظر الجمعية في العام الجديد ولا سيما مع اقتراب انتهاء أعمال ترميم المركز الثقافي العربي في مدينة حيفا والمتوقع أن يحين في الخريف المقبل.

كما شكر الاجتماع المدير الحالي الذي شهدت الجمعية في أثناء توليه لمهمات منصبه المزيد من الدفع قدمًا بأهدافها ورسالتها على الصعيدين الثقافي والوطني، فضلًا عن استمرار قيامها بتوزيع منح للطلبة الجامعيين من أبناء المجتمع الفلسطيني في الداخل على اسم المديرة العامة السابقة للجمعية وإحدى المؤسسات الدكتورة روضة بشارة - عطا الله.

وقال رئيس الهيئة الإدارية لجمعية الثقافة العربية، أنطوان شلحت، إن "الهيئة الإدارية تعوّل على المدير الجديد في تحقيق الكثير من التطلعات، خصوصًا على أعتاب إنجاز ترميم المركز الثقافي العربي والذي سيكون بمثابة حاضنة ثقافية لمجتمعنا الفلسطيني هنا والذي لا تنفك الثقافة تُعدّ إحدى دعاماته الإستراتيجية للحفاظ على هويته القومية والوطنية، وعلى انتمائه الحضاري، وقيمه الكونية".

وأضاف شلحت أن "هذا المركز الثقافي العربي سيتيحُ فور انتهاء ترميمه إمكان الاستجابة أكثر فأكثر لرؤية الجمعية التي تعتبر الثقافة عنصرًا جوهريًّا من عناصر التنمية البشريّة، وترمي إلى تحويل الثقافة إلى طريقة حياة، وإعداد أجيال من المثقّفين القادرين على تحقيق طموحات تلك الرؤية".

وقد بدأ طه في ممارسة مهمات منصبه في أواسط كانون الثاني/ يناير الحالي.