جمعية الثقافة العربية تطلق المنح الأولى من صندوق "سِماك" لدعم طلبة التعليم العالي

أعلنت جمعية الثقافة العربية عن إطلاق المنح الدراسية الأولى من منح صندوق سِماك، والتي تشمل خمس منح دراسية مخصّصة لطلبة السنة الأولى أو الثانية في مرحلة اللقب الأول، من الطلبة الجامعيين الفلسطينيين في الداخل، الذين يدرسون في الجامعات والكليات الإسرائيلية والفلسطينية.

ويُعدّ صندوق سِماك أحد المشاريع المركزية للجمعية في مجال الدعم الأكاديمي والمجتمعي، وقد انطلق أواخر عام 2022 بهدف توفير شبكة إسناد متكاملة للطلبة، تجمع بين الدعم المادي والمرافقة التعليمية والمجتمعية، بما يعزّز فرص الاستمرار في التعليم العالي في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة.

وقد توقّف نشاط الصندوق خلال حرب الإبادة، قبل أن يعود إلى العمل خلال الأشهر الماضية، مع تطوير قاعدة المتبرّعين وتعزيز حضوره المجتمعي.

انطلق الصندوق بجهد تطوّعي من خريجي برنامج المنح الدراسية في الجمعية، وبالتعاون مع عدد من الفنانين والمخرجين والمختصين في البرمجة التقنية، ويعتمد في عمله على الدعم المجتمعي من خلال التبرعات. ويستند إلى الخبرة المتراكمة لجمعية الثقافة العربية في مرافقة الطلبة ودعم مسيرتهم التعليمية، حيث ساهمت الجمعية، على مدار سنوات عملها، في تقديم أكثر من ألف منحة دراسية لطلبة فلسطينيين في مختلف المؤسسات الأكاديمية. ويعتمد الصندوق نموذج دعم جزئي يغطي نسبة من القسط الجامعي، إلى جانب مسارات الإرشاد الأكاديمي، والاستشارات المهنية، وتقديم برنامج تثقيفي موسّع يرافق طلبة برنامج منحة روضة بشارة عطا الله.

وجدير بالذكر أنه سيتم اختيار طلبة الفوج الأول، وعددهم خمسة طلبة، من بين المسجّلين ضمن منظومة التسجيل لمنحة روضة بشارة عطا الله، حيث تقوم لجنة مهنية بفحص الطلبات واستدعاء المرشحين إلى لجنة قبول، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن انضمامهم إلى البرنامج، ليكونوا جزءًا من البرنامج الشامل لطلبة المنح للعام 2025/2026.

وفي حديث مع مصطفى ريناوي، المدير العام للجمعية، شدّد على أن إطلاق المنح الأولى من صندوق سِماك يشكّل خطوة أولى في مسار طويل يهدف إلى توسيع قاعدة المستفيدين، وترسيخ نموذج دعم تعليمي مستقل، يعزّز العدالة التعليمية، ويدعم صمود الطلبة الفلسطينيين، باعتبار التعليم رافعة أساسية للتمكين الفردي والجماعي، وبناء مجتمع واعٍ ومبادر وقادر على الفعل والتأثير. وأشار إلى أن هذه المناسبة تشكّل فرصة لشكر الأهل على التبرع والمساعدة في إطلاق هذا المشروع الوطني الخيري، ولتوجيه الشكر لكل من تطوّع وساهم في بناء المشروع واستمراره رغم التحديات الكثيرة.

وأضاف: "توقّف نشاط الصندوق الجماهيري، بما في ذلك حملة التبرعات، بسبب حرب الإبادة على غزة، بعد نجاح انطلاقته التي لم تمتدّ لأكثر من عشرة أشهر. ويعود الصندوق اليوم إلى العمل وإطلاق منحِه الخمس الأولى، مع الحفاظ على توازن عملي يراعي أولوية المبادرات الإنسانية الداعمة لأهلنا في غزة".

من جهتها، قالت لبنى توما، المركّزة السابقة لمشروع صندوق سِماك، إن تأسيس الصندوق لم يكن مبادرة دعم تقليدية، بل خطوة واعية انطلقت من رؤية ترى في دعم الطلبة الفلسطينيين في التعليم الأكاديمي فعلًا ذا مسؤولية جماعية، يقوم على المؤازرة والتكافل والانتماء المجتمعي، في مواجهة منطق الفردانية السائد.

وأضافت: "على مدار سنوات، عملت جمعية الثقافة العربية على مرافقة الطلبة الفلسطينيين في الجامعات الإسرائيلية، عبر منح دراسية تجمع بين الدعم الاقتصادي وبناء الوعي الثقافي والوطني والاجتماعي. ومن هذا المسار، أُقيم صندوق سِماك كصندوق محلي يعتمد على التبرعات الجماهيرية ومساهمة الخريجين أنفسهم، بهدف ترسيخ نموذج دعم نابع من المجتمع وإليه".

وختمت بالقول إن تجربة "سِماك" تؤكد أن بناء نماذج دعم مستقلة، ماديًا وفكريًا، هو مسار ممكن وضروري، وأنها ليست تجربة معزولة، بل نموذج قابل للتكاثر في المجتمع الفلسطيني، بوصفه تعبيرًا عن قدرة جماعية على تحويل التضامن إلى فعل منظّم ومستدام، وشرطًا أساسيًا لتعزيز الصمود والاستثمار في المستقبل بأدوات ذاتية. وأشارت إلى أن ما تحقق حتى اليوم لا يُعدّ نقطة وصول، بل بداية لمسار يراكم الاستقلالية ويؤسّس لبنية دعم جماهيرية قادرة على الاستمرار والتوسّع.

