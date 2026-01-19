عودة المهرجان القومي للسينما المصرية بعد توقف ثلاث سنوات

وقال رئيس المهرجان هشام سليمان إن الدورة الجديدة ستكون "دورة اليوم الواحد" الذي ستعلن فيه الجوائز وتُسلم للفائزين، فيما ستعود أنشطة المهرجان المعتادة من ندوات وعروض ولقاءات مع الجمهور تدريجيًا في الدورات التالية...

أعلنت وزارة الثقافة المصرية استئناف تنظيم المهرجان القومي للسينما المصرية بعد توقفه لثلاث سنوات، مع إعادة تشكيل الهيكل الإداري للمهرجان وإدخال تعديلات على لائحته التنظيمية.

وقال حمدي السطوحي، رئيس صندوق التنمية الثقافية بالوزارة، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إنه جرى تكليف المنتج السينمائي هشام سليمان برئاسة الدورة الخامسة والعشرين التي من المتوقع إقامتها في الأسبوع الأخير من شهر نيسان/أبريل.

وأضاف أن الهيكل الجديد للمهرجان يضم لجنة عليا تشمل ثلاثة أعضاء من بينهم رئيس المهرجان، وتعمل تحت إدارتها لجنة فنية تضم عددًا من الأسماء السينمائية البارزة، من بينها الممثلة ليلى علوي، والمنتج هشام عبد الخالق، ونقيب المهن السينمائية مسعد فوده، وكاتبة السيناريو مريم نعوم.

وأقيمت آخر دورة للمهرجان في أيار/مايو 2022 برئاسة الناقد كمال رمزي تحت شعار "السينما إبداع لا يتوقف".

وأضاف أن المهرجان سيعمل على إتاحة الأفلام الفائزة والمتميزة بجميع محافظات مصر عن طريق عرضها خلال العام في مدن مثل الأقصر وأسوان وشرم الشيخ والإسكندرية.

وتتنافس على جوائز المهرجان الأفلام الروائية التي عُرضت سينمائيًا في العام السابق، إضافة إلى الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة وأفلام التحريك.