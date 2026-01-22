مهرجان "سندانس" السينمائي ينطلق في يوتا بآخر نسخة

يمنح المهرجان هذا العام مساحة بارزة للأعمال الكوميدية، من بينها فيلم "ذي إنفايت" لأوليفيا وايلد، وفيلم يجمع نجمي مسلسل "ماد مان" جون هام وجون سلاتري...

تنطلق الخميس فعاليات مهرجان سندانس السينمائي في مدينة بارك سيتي بولاية يوتا الأميركية، للمرة الأخيرة قبل انتقال الحدث السنوي إلى ولاية كولورادو العام المقبل.

ويُقام المهرجان هذا العام في أول دورة بعد وفاة مؤسسه، النجم الراحل روبرت ريدفورد، وسط مشاركة لافتة لنجوم هوليوود، منهم أوليفيا وايلد، وناتالي بورتمان، وإيثان هوك، إلى جانب نخبة من المخرجين الصاعدين.

واعتبرت إيمي ريدفورد، ابنة روبرت ريدفورد، أن دورة هذا العام تحمل طابعًا مؤثرًا خاصًا، مشيدة بإرث والدها الإبداعي ودوره في دعم المواهب الشابة بعيدًا عن الأضواء.

ويمنح المهرجان هذا العام مساحة بارزة للأعمال الكوميدية، من بينها فيلم "ذي إنفايت" لأوليفيا وايلد، وفيلم يجمع نجمي مسلسل "ماد مان" جون هام وجون سلاتري.

كما يشارك فيلم "ذي غالريست" من بطولة ناتالي بورتمان وجينا أورتيغا في المسابقة الرسمية، وتدور أحداثه حول قصة صاحب معرض فني يسعى لبيع جثة ضمن معرض "آرت بازل" للفن المعاصر.

وقد اختير تسعون فيلمًا من أصل 16 ألف عمل قُدمت من 164 دولة لتُعرض لأول مرة خلال المهرجان، باستثناء عدد قليل منها. ويأتي قرار نقل المهرجان إلى مدينة بولدر في ولاية كولورادو نتيجة محدودية القدرة الاستيعابية لبارك سيتي.

