جمعية الثقافة العربية تنشر تقريرها السنوي للعام 2025

تنشر جمعية الثقافة العربية تقريرها السنوي بشكل منتظم، في إطار التزامها بسياسة الشفافية أمام أبناء شعبها، وإتاحة المعلومات المتعلقة بعملها ومشاريعها للمستفيدين المباشرين من برامجها، ولمتابعيها، وللجمهور العام.

نشرت جمعية الثقافة العربية تقريرها السنوي للعام 2025، وهو تقرير شامل يقدّم للجمهور العام أبرز البرامج التي نفّذتها الجمعية خلال العام، إلى جانب استعراض هوية المشاريع القائمة ومسارات عملها وفعالياتها المختلفة.

ويُعدّ عام 2025 عامًا تأسيسيًا لعدد من المشاريع الجماهيرية التكافلية، لا سيما ضمن عمل وحدة المشروع التربوي. كما أطلقت الجمعية خلال هذا العام الفوج الأول من منح صندوق "سِماك"، الذي أُسّس عام 2023 اعتمادًا على الدعم المجتمعي المحلي، بهدف زيادة عدد المنح الدراسية وتوسيع دائرة التأثير في أوساط الطلبة، من خلال البرامج التثقيفية والتطوعية المرافقة.

وقال المدير العام لجمعية الثقافة العربية، مصطفى ريناوي "أسّسنا في هذا العام عددًا من البرامج المركزية الجديدة، وثلاثة مشاريع مركزية واسعة، هي: مشروع ’الناس لبعض’، ومشروع ’تشكيل’ لطلبة المرحلة الثانوية، ومشروع موسمي بعنوان ’أنا والمجتمع والجامعة’، إضافة إلى إطلاق المنح الأولى من صندوق ’سِماك’ الذي أسّسناه عام 2023".

وأشار إلى أن "جوهر هذه المشاريع يتمثل في مدّ يد العون لأنفسنا ضمن برامج مهنية مؤسَّسة، قادرة على ربط الناس ضمن شرائح متنوّعة تشمل طلبة جامعيين، طلبة مدارس ثانوية، مؤسسات، وأفرادًا متطوّعين، في دوائر عمل وشراكات حقيقية، تستفيد من خبرة الجمعية في التنظيم، ومن خبرات مؤسسات صديقة في مناطق جغرافية متعدّدة، ومن استعداد مجموعات الطلبة والشبيبة للعمل ومحاولة التغيير، بما يربط كل ذلك بمشاريع ذات تأثير حقيقي على الأرض."

للاطلاع على التقرير.. اضغطوا هنا