لعبت دور أم زكي في "باب الحارة": مقتل الممثلة هدى شعراوي في منزلها بدمشق... ماذا نعرف عن ذلك؟

قُتلت الفنانة السورية الشهيرة هدى شعراوي (87 عاما) داخل منزلها في العاصمة السورية دمشق، حيث عُثر على جثمانها، اليوم الخميس، وذلك في جريمة أثارت صدمة واسعة في الوسط الفنيّ.

جاء ذلك وسط معلومات أولية تشير إلى تورط خادمتها المنزلية التي لا تزال متوارية عن الأنظار.

بدوره، أكد نقيب الفنانين في سورية، مازن الناطور، في تصريح لمنصة "تأكد"، صحة الأنباء المتداولة بشأن مقتل الفنانة، مضيفا أن المعلومات الأولية للطب الشرعي تُشير إلى ارتكاب الجريمة ما بين الساعة الخامسة والسادسة، صباح اليوم الخميس.

الممثلة الشهيرة، هدى شعراوي

وذكر الناطور أن المشتبه بها في الواقعة هي خادمة الضحية، والتي لا تزال متوارية عن الأنظار حتى الآن.

"ظروف غامضة"

ووُجدت الجثة في "ظروف غامضة" بحسب ما نقلت وسائل إعلامية عن مصادر أمنية،، مؤكدة أن الجهات المختصة، باشرت تحقيقات موسعة لكشف كامل ملابسات الجريمة والوقوف على دوافعها تمهيدا، لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وذكر موقع "بوسطة" السوري، أن الممثلة الراحلة، قُتلت من قِبل خادمتها التي ارتكبت الجريمة، وفرّت من المكان.

من جانبها، حثّت المصادر الأمنية على عدم تداول الشائعات أو استباق نتائج التحقيق، مؤكدةً أن التقارير الجنائية الرسمية ستُعلن فور اكتمالها، وذلك احتراما لسير العدالة وحرمة الفقيدة.

وأفادت وزارة الداخلية السورية، في بيان، بأن "حيّ باب سريجة في مدينة دمشق، شهد عصر اليوم، حادثة قتل مأساوية، حيث عُثر على هدى شعراوي مقتولة داخل منزلها".

وأضافت: "عقب تلقي البلاغ، باشرت وحدات الأمن الداخلي وفرق المباحث الجنائية فورا الإجراءات القانونية اللازمة".

وأشارت إلى أن تلك الإجراءات "شملت تطويق موقع الحادث، جمع الأدلة الجنائية وتحليلها، وتوثيق جميع المعطيات الميدانية، إلى جانب فتح تحقيق موسع لكشف ملابسات الجريمة".

وذكرت أن "التحقيقات لا تزال مستمرة لمعرفة الدوافع والملابسات الكاملة، وتقديم جميع المتورطين إلى العدالة".

كذلك نعت نقابة الفنانين عبر فرعها بدمشق، الممثلة السورية شعراوي، العضو المؤسس لنقابة الفنانين السوريين.

وكتبت النقابة، في تدوينة: "فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعي إليكم وفاة الزميلة الفنانة القديرة هدى شعراوي، وسنوافيكم لاحقا بموعد التشييع والدفن وموعد التعزية، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وفيما نقل إعلام محلي والعديد من حسابات التواصل الاجتماعي أنباء تورط خادمة شعراوي في مقتلها، وسط تواريها عن الأنظار عقب وقوع الجريمة، لم يصدر بعد تأكيد رسمي بخصوص ذلك.

"مدقة الهاون"

وكشف أحد الجيران أن الفنانة الراحلة، قتلت من قِبل خادمتها بـ"مدقة الهاون"، وهي أداة من الحديد، تستعمل لطحن المواد، وتستخدم في المطبخ.

وأضاف الجار ذاته، أن الخادمة توارت عن الأنظار، ولم يعرف أحد أين تتواجد، بعد أن هربت عبر إحدى شرفات المنزل.

ولفت إلى أن أحفاد الراحلة يأتون لزيارتها يوميا، عند المساء، ما يرجّح أن الجريمة ارتُكبت بعد مغادرتهم.

وأوضح أن القوات الأمنية انتشرت منذ الصباح بعد الإبلاغ عن الواقعة، وفقا لوكالة "سوريا الجديدة".

مسيرة فنيّة انتهت بمأساة

وتوفيت الفنانة هدى شعراوي عن عمر ناهز 87 عاما، تاركة إرثا دراميا كبيرا. واشتهرت الراحلة بشخصية "الداية أم زكي" في المسلسل السوري الشهير "باب الحارة"، والذي لاقت فيه شهرة واسعة.

وبالإضافة إلى ذلك، شاركت شعراوي في العديد من الأعمال الدرامية التي تميزت بأجواء البيئة الشامية، مثل مسلسلات "أيام شامية" و"عيلة 7 نجوم" و"قلة ذوق وكترة غلبة".

وشكّلت الفناة الراحلة وجها معروفا في المشهد الفني السوريّ والعربي لمشاركتها ذكلك في العديد من الأعمال الأخرى.

وتسود الوسط الفني السوري بشكل خاصّ، حالة من الترقّب إزاء نتائج التحقيق الرسمي الذي تجريه الجهات الأمنية السورية للكشف عن ملابسات الحادث المأساوي، وتحديد المسؤولية الكاملة عنه.